Gost promet, zastoji in številne zapore ob koncu počitnic

Na slovenskih cestah danes voznike spremljajo zastoji, okvare vozil in številne zapore, so sporočili s Prometno-informacijskega centra za državne ceste. Na hitri cesti Škofije–Koper je med Bertoki in Koprom zaradi okvare zaprt vozni pas, promet je oviran tudi na primorski avtocesti v predoru Dekani proti Ljubljani.

Zastoji so na primorski avtocesti od priključka Ljubljana Brdo proti Vrhniki, na štajerski od Polskave proti Slovenski Bistrici ter od Tepanja proti Ljubljani, na gorenjski pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi povečanega prometa predor Karavanke občasno zapirajo tudi v smeri proti Sloveniji. Gost promet ovira vožnjo še na cestah Ljubljana–Medno, Lesce–Bled, Šmarje–Koper, Šmarje–Dragonja ter Izola–Strunjan.

Na vipavski hitri cesti je med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi, Italiji, popolna zapora, ki bo trajala predvidoma do 25. novembra. Lokalni promet je preusmerjen na regionalno cesto med Razdrtim in Vipavo, tranzitni tovorni promet nad 3,5 tone proti Italiji pa preko mejnega prehoda Fernetiči. Na dolenjski avtocesti sta zaprta uvoz in izvoz Novo mesto zahod proti Obrežju.

Popolne zapore so tudi na drugih odsekih: cesta Slovenska Bistrica–Ptuj je med Pragerskim in Kidričevim zaprta do danes, cesta Trebija–Sovodenj pri Fužinah do 6. septembra, cesta Lipnica–Kropa–Rudno med Dražgošami in Rudnim do 28. septembra, na cesti Dolenja Trebuša–Spodnja Idrija pri Srednji Kanomlji pa bodo do 15. oktobra občasne enourne zapore. Od ponedeljka bo zaprta tudi cesta Ljubljana–Šmartno pri Litiji v Sostrem.

Zaradi prireditev so danes do 24. ure zaprli cesto Pivka–Knežak–Ilirska Bistrica med Šembijami in Ilirsko Bistrico, obvoz poteka preko Ribnice. Na cesti Breg–Jurklošter bodo med 10.25 in 11.25 kratkotrajne zapore zaradi kolesarske prireditve, na širšem območju Kranja pa med 13. in 17. uro.

Do 7. septembra velja še omejitev vožnje tovornih vozil nad 7,5 tone: ob sobotah med 8. in 13. uro, na cestah na Primorskem od 6. do 16. ure, ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro.