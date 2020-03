Gostilne so zaprli, zdaj kuhajo za socialno najšibkejše

Zaradi zaprtja javnih kuhinj so nekateri ostali brez edinega toplega obroka.

Gostinci pomagajo z brezplačnimi kosili.

Tople obroke zagotavljajo Gostilna Podfarovž v Vipavi, Na livadi v Ajdovščini in Špica na Bledu.

»Ne bomo odnehali«

Nisem kralj, »to je moja dolžnost«

Veslaški olimpijec Jani Klemenčič je restavracijo zaprl, vendar kuha še naprej. Foto Špela Ankele

»Ali bomo stopili skupaj in pokazali, da nam je mar za ljudi, ali pa bomo skrbeli samo zase kot do zdaj?« je na vprašanje, kaj ga je spodbudilo, da se je po zaprtju restavracije odločil pripravljati brezplačne tople obroke in tako pomagati socialno ranljivim, odgovoriliz gostišča Podfarovž v Vipavi. Z zgledom je k solidarnostni gesti v času, ko je solidarnost na veliki preizkušnji, spodbudil tudi druge gostince.»V petek, 13. marca, sem z zaposlenimi imel sestanek, na katerem sem jim povedal, da bomo zaradi njihove varnosti in varnosti naših gostov gostišče zaprli. V isti sapi sem se odločil, da bom pomagal ljudem, ki so v še večji stiski kot mi,« je povedal Denis, ki je gostišče Podfarovž prevzel leta 2017. Socialne službe sicer zagotavljajo pomoč na domu za socialno ranljive, toda zaradi zaprtja kuhinj in menz v vrtcih in šolah so nekateri ostali brez edinega toplega obroka v dnevu.Denis je s prijateljico, ki mu je takoj ponudila pomoč, in pomočnico v kuhinji zaprte gostilne začel kuhati kosila. Pripravijo in varno dostavijo jih od 30 do 60 na dan, pri čemer so rekordnih 60 nakuhali na dan, ko so jih razdelili med prodajalke v Sparu. Prodajalke so med najbolj izpostavljenimi zaposlenimi za okužbo z novim koronavirusom, hkrati pa so med delovnikom brez toplega obroka, je poudaril Denis.Recepti kosil so klasični vipavski: jota, ješprenj, puran v omaki s testeninami … Vsako kosilo vključuje zelenjavno juho in glavno jed. Večino jih dostavijo na območju Vipavske doline starejšim in brezdomcem. Izstopata dve družini. Družini iz Postojne je pred razglasitvijo epidemije covida-19 topel obrok za en evro zagotavljal Rdeči križ iz lokalnega vrtca, ob njegovem zaprtju so ostali brez obroka. V Ljubljano pa je Denis odpeljal obroke družini s sedmimi otroki, ki prav tako živi v zelo težkih razmerah.Prvi teden so za pripravo obrokov porabili zaloge, ki so ostale v gostilni po zaprtju, zadnje dni jim s surovinami pomagajo lokalna podjetja, druge gostilne in posamezniki. Oglašajo se tudi ljudje, ki želijo pomagati v kuhinji, pri dostavi … »Ne bomo odnehali,« je odločen Denis. V zadnjih dneh klici na pomoč prihajajo od vsepovsod, zato je gostince pozval, naj tudi oni pomagajo najranljivejšim. V vsaki občini je gotovo več deset ljudi, ki bi bili veseli toplega obroka, pravi.Denisovo dobro delo, o katerem je prva poročala TV Slovenija, je navdihniloiz restavracije Špica na Bledu in Gorazda Berceta iz gostišča Na livadi v Ajdovščini. Veslaški olimpijec Klemenčič pripravlja kosila za štiri starostnike, ki so se odzvali na poziv občine ali nanj neposredno. Ne gre le za socialno ogrožene, ampak tudi takšne, ki si obrokov sami ne morejo pripraviti ali se zaradi tveganja za okužbo z novim koronavirusom bojijo v trgovino, je pojasnil.Nekoliko ga je presenetilo, da za brezplačne obroke ni več zanimanja. Razmišlja, da je to morda zato, ker je ta del Gorenjske med bolj razvitimi slovenskimi regijami, po drugi strani pa se boji, da si ljudje za svojo stisko ne upajo povedati.Vest o dobrem delu Klemenčiča se je hitro razširila po družabnih medijih, v katerih dežujejo pohvale v slogu: »Jani, ti si kralj.« »Nisem, to je moja dolžnost. Pomagati takšnim, ki v tem trenutku zase ne morejo poskrbeti. To je edino, kar preostane. Če bomo odpovedali še na tem področju …«, ki vodi tri gostilne s 27 zaposlenimi na območju Ajdovščine, je najprej nameraval poskrbeti za dostavo hrane obolelim za koronavirusom, ki ne potrebujejo hospitalizacije, ampak so v samoizolaciji doma. »Na srečo jih pri nas za zdaj ni,« je dejal z nasmehom. V kuhinji gostilne Na livadi, od koder dostavljajo hrano na dom, so že prej dostavljali hrano starejšim, ki živijo v višjih nadstropjih blokov in ne morejo sami hoditi.To dostavo še naprej ohranjajo, dodatno pa pripravljajo brezplačne obroke za najranljivejše skupine. Med njimi je največ mater samohranilk in nekaj odvisnikov od mamil, ki imajo otroke.