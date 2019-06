Gostom bo težko razložiti, da ni vode

senčila

/

S senčili do prijetne klime

Namen notranjih senčil oz. zaves v hišah ali stanovanjih so nadzor in zmanjševanje vhoda dnevne svetlobe, zagotavljanje intimnosti in dekoracija. Zunanja senčila pa so namenjena zmanjševanju vdora sončne toplote, zagotavljanju intimnosti, protivlomni zaščiti in zaščiti zunanje površine oken pred vremenskimi vplivi. Senčila na strešnih oknih imajo enak namen, vendar je njihov položaj poseben. Strešna okna so vgrajena v poševnino strehe in običajne zavese niso ravno uporabne.