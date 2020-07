FOTO:Gov.si med pohvalo in grajo

Ljubljana – Pred dobrim letom dni, 1. julija, je bilo objavljeno novo osrednje spletno mesto državne uprave gov.si, kjer so začeli na enem mestu združevati predstavitvene vsebine ministrstev, vladnih služb, organov v sestavi in upravnih enot. Postopoma so združili 269 spletnih mest državne uprave in dodali nove teme, kot je covid-19, ki je takoj postal – in je še vedno – rekorder po obiskanosti. Toda kljub odlični obiskanosti in večinoma pozitivnemu mnenju večine vsi ne delijo tega mnenja. Po mnenju nekaterih je gov.si nepregleden, nelogičen in ima – v primerjavi s prejšnjimi spletnimi mesti – težji dostop do podatkov ...