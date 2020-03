»Govorimo iz vaše prihodnosti«

Prebivalce Benetk preseneča, da se je voda tako zbistrila, da je v kanalih videti celo ribe. V Cagliariju so k obali namesto velikih ladij priplavali delfini. Končno lahko vidimo, kako je tlakovan trg pred milansko katedralo. To je le nekaj obrazov pandemije koronavirusa s portalov največjih italijanskih časnikov, ki so pred dnevi izpostavili tudi domače posnetke bralcev iz karantene.



Temnolasa gospa je razlagala, kako peče slaščice, medtem ko njeni odrasli sinovi delajo od doma, dedek z malčkom v naroč­ju, kako z ženo preživljata čas s šestimi vnuki, starimi do 14 let, medtem ko njune tri hčere delajo, mlada mamica treh otrok pa, kako jo velikokrat oblijejo solze, da je težko, ko izveš, da oče enega od sošolcev ni preživel bolezni in da so sosedo prav tako hospitalizirali. Da ima vsakdo nekoga, ki se lažje ali težje bori z boleznijo.

Tudi mlajši in odličnega zdravja

Zdravniki in medicinsko osebje, ki so v težki vojni s covidom-19, v poročilih z intenzivnih oddelkov­ kažejo obraze, ožuljene od mask, od tam se sodržavljanom v medije čedalje pogosteje oglašajo bolniki, ki so težko bitko dobili, a svarijo, da virusa ne smemo podcenjevati. Tudi če si mlajši in odličnega zdravja, kot je bila 43-letna veterinarka Daniela De Rosa, ki se je v hipu znašla priklop­ljena na respirator in soočena s smrtjo. Ali pa Gianni Zampino, prav tako njenih let, ki je preživel, njegov dragi oče pa tega ni zmogel.



»Govorimo vam iz vaše prihod­nosti,« so svet v imenu italijanskega ministrstva za zdravje pozvali k previdnosti med drugim Francesca, Anna in Salvatore. »Spoznali boste, da ste lahko zelo hvaležni že za to, da lahko dihate v svojem domu,« kjer še vedno lahko »počivaš, bereš, gledaš film, igraš kitaro«. »Imeli smo 2000 okuženih, čez deset dni 18.000 in več kot 1000 mrtvih.« »Mi smo virus podcenjevali. Vam ga ni treba. Ostanite doma.«