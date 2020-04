Gozdne poti polne motoristov in kolesarjev: zaradi epidemije naj velja še večja previdnost

Policisti s plakatom opozarjajo motoriste. FOTO: PU Maribor

Sončni dnevi so na ceste in gozdne poti zvabili številne motoriste. Policisti in gorski reševalci pa ob tem (znova) opozarjajo na previdnost, saj so intervencije v času koronavirusa še težje oziroma bolj zahtevne kot sicer.Člani Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) so tako poročali o motoristu, ki se je poškodoval pod Toškim čelom: »Gozdne poti so v zadnjem času polne pohodnikov, tekačev, kolesarjev, motoristov. Slednji včasih tudi ne zvozijo kakšnega ovinka. Pod Toškim čelom je fant celo noč preležal z zlomljeno nogo v globoki grapi in šele zjutraj je njegove klice slišal mimoidoči pohodnik.«Medtem tudi pri slovenski policiji opozarjajo, da je kljub večinoma praznim cestam potrebno biti previden, upoštevati cestnoprometne predpise, svoje sposobnosti ter razmere na cestah. Razmere namreč še niso povsem primerne oziroma so lahko celo nevarne za vožnjo z motornim kolesom.Asfaltna površina je še hladna in ne omogoča optimalnega oprijema pnevmatik, na cestah je še pesek od zimskega posipa, psihofizična kondicija motoristov pa še zdaleč ni na enako visoki ravni, kot je bila ob zaključku lanske motoristične sezone.Motoristom zato polagajo na srce, da ne precenjujejo svojih sposobnosti in ne podcenjujejo voznih razmer. Tudi zaradi trenutne epidemije covid-19. Kljub visokim spomladanskim temperaturam sporočajo, da naj, preden sedejo na motor, ohladijo svoje glave. Sezona se je šele dobro začela, zato previdno - da ne bo prva napaka postala tudi zadnja, še opozarjajo policisti.