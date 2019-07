Gozdove spet desetka lubadar

Ljubljana – Če se bodo lubadarji, te male žuželke, razmnoževale s sedanjo hitrostjo, potem bomo že sredi avgusta presegli 400.000 kubičnih metrov poškodovanega drevja, kar je meja za razglasitev naravne nesreče. Najhuje je v gozdovih na Gorenjskem, Kočevskem in Koroškem, pa tudi na Štajerskem in Notranjskem.»Če bomo imeli lepo in toplo jesen, torej odlične pogoje za lubadarje, bo to katastrofa,« pravi Katja Konečnik, vodja kočevskega zavoda za gozdove. »Gozdarji sedaj ne delamo svojega strokovnega delam, ampak iščemo lubadarje,« pravi gozdarka, ki se spomni časov pred letom 2003, ko so imeli v celotnem letnem poseku ...