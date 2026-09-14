Država je za investitorje, ki predolgo čakajo na gradbeno dovoljenje, vzpostavila posebno kontaktno točko. Ministrstvo bo po prijavi preverilo konkretni primer, od upravne enote zahtevalo pojasnilo ter odgovor posredovalo investitorju, ne more pa samo neposredno odrediti pospešitve postopka.

Podatki za leto 2026 kažejo, da je bilo med 7511 rešenimi zadevami povprečno trajanje postopka od vložitve vloge do rešitve 118 dni, mediana pa 81 dni. Pri tem je pomembno, da statistika vključuje tudi čas za dopolnjevanje vlog in pridobivanje mnenj, zato je ni mogoče neposredno primerjati z zakonskim rokom, ki začne teči od popolnosti vloge.

Ministrstvo je razkrilo tudi, na katerih upravnih enotah je največ nerešenih zadev, starejših od 60 dni.

Več o tem, kdaj je postopek uradno predolg in kaj lahko stori investitor, preberite na Deloindom.si.