Gradbinci na dolenjski in gorenjski avtocesti do snega

Ob koncu šolskih počitnic se na slovenske avtoceste vračajo gradbinci. Poleg krajših zapor bodo do začetka zimske sezone delali na dveh odsekih gorenjske avtoceste, na vipavski hitri cesti in na dolenjski avtocesti, kjer bodo preplastili stari višnjegorski klanec proti Novemu mestu na trasi, kjer je pred gradnjo ločenega smernega vozišča proti Ljubljani tekla stara magistralka, cesta bratstva in enotnosti.Na odseku dolenjske avtoceste med Grosupljem in Višnjo Goro so se na 6,2-kilometrskem smernem vozišču proti Novemu mestu obnovitvena dela že začela. Med obnovo bosta oba izvoza in uvoza normalno prevozna. Do predvidoma sredine ...