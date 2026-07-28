Gradnji na poplavnih območjih je treba reči ne

Most na Polulah med Celjem in Laškim, ki so ga uradno odprli danes, je eden najvidnejših in najbolj pomembnih realiziranih protipoplavnih ukrepov. Gradnjo je financirala direkcija za vode, stal je 15 milijonov evrov. Večja protipoplavna varnost je tudi ena od prednostnih nalog ministrice za okolje in prostor. Polona Rifelj je prevzela enega najzahtevnejših in najbolj kompleksnih resorjev, ki upravlja več kot milijardo evrov. Ministrstvo za okolje in prostor po novem združuje naloge, ki so bile prej razporejene na treh ministrstvih in eni vladni službi. »Združujemo področje okolja, narave, podnebja, prostora, gradnje stanovanj, vode in obnove po naravnih nesrečah. To so vsebinsko povezana področja, ki najbolj neposredno vplivajo na kakovost življenja ljudi, razvoj občin, gospodarstva in ...