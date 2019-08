Fotografije: nadrealne, sanjske

Ljubljana – Zora Plešnar, gotovo ena od najbolj prepoznavnih legend slovenske fotografije, je 94. rojstni dan zaznamovala pred kratkim z vodstvom po svoji izjemni razstavi v UMG, ki bo odprta do 4. avgusta.



Izjemno razstavo, na kateri je na ogled 130 njenih navdihujočih fotografij, lahko ujamete še do nedelje, v soboto ob 11. uri pa bo še zadnje vodstvo po tej enkratni razstavi. Zora Plešnar se je Fotoklubu Maribor pridružila pred dobrega pol stoletja (leta 1968) in dve leti pozneje − kot edina ženska − sodelovala na prelomni razstavi fotografske skupine Mariborski krog, ki je pripadala avantgardnemu modernizmu.



V okolju odličnih fotografov (Ivan Dvoršak, Zmago Jeraj, Janko Jelnikar, Branimir Jerneić, Stojan Kerbler) je Zora Plešnar že s svojim prvim ciklom Mimo uveljavila suveren avtorski izraz. V tri desetletja trajajočem delovanju je slovensko fotografijo obogatila z odličnimi črno-belimi cikli: Mimo, Nad oblaki, Odsevi, Praznovanje, Terelj in Rojstvo mesta/Novi Beograd. Njene fotografske podobe so povzdignjene v nadrealno, prividno, imaginarno, sanjsko, so zapisali v napovedniku.