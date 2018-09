Grafike, ki govorijo o Bogenšperku

Na gradu Bogenšperk v Šmartnem pri Litiji bo do konca marca prihodnje leto na ogled pregledna razstava grafik, ki so nastale na tem gradu v okviru Valvasorjevih mednarodnih grafičnih dnevov v preteklih štirih letih. Večina še ni bila na ogled javnosti.



Na štirih kolonijah in razstavah, ki so jim sledile, je ustvarjalo 24 že uveljavljenih umetnikov iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Makedonije in Italije, pa tudi mlajših, ki so šele stopili na ustvarjalno pot. Na skupni delavnici so izmenjevali izkušnje in znanje različnih klasičnih in modernejših grafičnih tehnik. Oblikovali so fond grafične zbirke javnega zavoda Bogenšperk, ki danes obsega že več kot 130 enot. Dela pripovedujejo o sedanjosti ter o lepoti in bogati zgodovini Bogenšperka in okolice.



Valvasorjevi mednarodni grafični dnevi so nastali v želji po vnovični ustanovitvi grafičnega centra na kraju, ki velja za zibelko slovenske grafične produkcije, z namenom, da bi v moderni preobleki oživili grafično produkcijo v mednarodni zasedbi kot odmev na leta 1678 ustanovljeno prvo bakroreznico in tiskarno na Slovenskem.



Program Valvasorjevih mednarodnih grafičnih dnevov so pred petimi leti s skupnimi močmi zasnovali umetniški vodja Janko Orač, nekdanja direktorica javnega zavoda Bogenšperk Joži Vovk, takratni kustos in sedanji direktor Galerije Božidarja Jakca Goran Milovanović in strokovna sodelavka iz Tehniškega muzeja Slovenije mag. Martina Orehovec.