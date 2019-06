Fotografska razstava Preobrazbe: Ljubljana skozi čas

Izbor fotografij iz razstave Ljubljana skozi čas Foto: Jure Eržen, Jože Suhadolnik, Delo, In Arhiv Muzeja Novejše Zgodovine In Arhiv Intesa Sanpaolo Bank

Razstava Ljubljana skozi čas je na ogled od 19. junija do 9. julija 2019 na prostem pred Moderno galerijo in v poslovalnicah Intesa Sanpaolo Bank v Ljubljani na Slovenski cesti 52, na Dunajska cesta 165 v zgradbi Rotonda, kjer deluje tudi poslovno središče Intese Sanpaolo Bank, na Cigaletovi ulici 4 in v Tehnološkem parku na Brdu.

Kažipot po razstavi Foto: Intesa Sanpaolo Bank

Čas spreminja vse, tudi nas same in mesto, v katerem živimo. Času pogosto priznamo premoč nad minljivostjo, vpliv na trdnost naših stališč in prepričanj, in zmožnost, da zaceli vse rane. In vendar je vsak napredek neizogibno povezan z voljo in sposobnostjo izzvati moč časa.Spreminja se tudi vaša banka, ki je vse bolj prisotna povsod po državi in postaja prožna in inovativna voditeljica v svoji dejavnosti. S tem prevzema večji delež odgovornosti v slovenskem bančništvu, gospodarstvu in družbi, izhajajoč iz znanj in prednosti ene največjih bančnih skupin v evroobmočju, Intese Sanpaolo.Banka se iz regionalne z nespornim primatom na Primorskem spreminja v vseslovensko banko. Ohranja sedež v Kopru in je nedavno odprla poslovno središče v prestolnici. Vse to z namenom biti bliže vsem, ki potrebujejo bančni nasvet in partnersko podporo, tako pri vsakodnevnih nakupih kot pri uresničevanju izzivov in prelomnic v vseh življenjskih obdobjih. Pri tem mislimo na družinske finance in na podjetniške izzive.je nastala v sodelovanju in v skupni pripovedi s časnikom Delo. Je izbor vedut in doživljanja Ljubljane in njenih ljudi skozi objektiv Delovih fotografov:na podlagi zgodovinskih posnetkov avtorjev, ki jih zbira in hrani Muzej novejše zgodovine.Razstavo umeščamo v serijo, s katero želi Intesa Sanpaolo Bank okrepiti zaznavanje spreminjanja mest in okolij, v katerih živimo in ki so odsev sprememb v naših življenjih in nas samih. V začetku leta smo prvo razstavo iz tega ciklusa odprli v Kopru, aprila pa v Mariboru.Vstop v prenovljeni ambient poslovalnic banke po novem uvede osrednja vstopna točka, recepcija, ki je namenjena dobrodošlici in prvim informacijam. Barva je pomemben gradnik domačnosti in v svetlih prostorih se počutimo najbolje. Poslovalnica postane okolje, ki spodbuja komuniciranje s strankami in v njej se je prijetno zadržati tudi po tem, ko smo že uredili naš opravek.Sedemo za skupno mizo in zaprosimo za dostop do brezžičnega interneta. Tam se spletejo tudi nova znanstva, porodijo nova sodelovanja. Bančna poslovalnica nas sprejme kot velika dnevna soba z udobnimi fotelji in zofami, s knjižno polico. Miza je osrednji element te bančne dnevne sobe in ima več funkcij. Za njo lahko tečejo pogovori, krajši sestanki, za njo lahko beremo, brskamo po spletu, pošiljamo elektronsko pošto. Opremljena je s priključki za polnjenje telefona in računalnika, seveda pa v poslovalnici deluje tudi brezžični internet, geslo zanj lahko vsak dobi v recepciji ali prek vrstomata.Tehnologija je seveda izjemen pripomoček, ki nam olajša marsikaj, vendar osebnega, neposrednega stika ne more nadomestiti. V poslovalnicah Intese Sanpaolo Bank je ta v funkciji domačnosti in dobrega gostiteljstva. In občasno tudi prostor za fotografsko razstavo.Spremljate jo lahko tudi na Instagramu in jo obogatite s svojimi fotografijami ter tako prispevate svoj pogled na doživljanje sprememb, ki jih živimo skupaj.In spremembe so edina stalnica.Intesa Sanpaolo Bank