Grah bi Ivarčko jezero prodal, a ga nima komu

Slovenske Konjice, Ravne na Koroškem – Robert Grah, direktor podjetja SG Automotive iz Slovenskih Konjic, ki je edini lastnik družbe Ivarčko, d. o. o., je zanikal, da so pred skorajšnjo prodajo zapuščenega Ivarčkega jezera ob vznožju Uršlje gore.»Ne drži,« je informacijo o prodaji, ki je ta teden zakrožila na Koroškem, zavrnil Grah. To pa ne pomeni, da si družba ne želi prodaje, a do nje ne pride, ker je cena za lokacijo, ki je obremenjena s hipoteko, zelo visoka. Nazadnje, ko so o njej razmišljali kupci bližnjega Rimskega vrelca, je bila sicer le še okoli 800 tisoč evrov, pred tem so za 60 tisoč kvadratnih metrov ...