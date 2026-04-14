  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Grah: Stevanović lobiral deset dni, idejo za njegov položaj dala Irglova

    Matej Grah je komentiral tudi pogajanja Svobode z Anžetom Logarjem.
    Sekretar Gibanja Svoboda Matej Grah je sinoči dejal, da je Zoran Stevanović že deset dni lobiral za funkcijo predsedujočega državnemu zboru.
    Galerija
    Sekretar Gibanja Svoboda Matej Grah je sinoči dejal, da je Zoran Stevanović že deset dni lobiral za funkcijo predsedujočega državnemu zboru. FOTO: Blaž Samec
    Pi. K.
    14. 4. 2026 | 06:00
    14. 4. 2026 | 06:30
    2:33
    A+A-

    Zoran Stevanović, ki je javno govoril, da je dobil idejo za kandidaturo za predsednika državnega zbora od medijev, je, kot trdi generalni sekretar Gibanja Svoboda Matej Grah, to idejo dobil na enemu od pogajanj pri Robertu Golobu. 

    »Že vsaj deset dni je imel to idejo. Za omizjem, na katerem sem bil, mu je Eva Irgl rekla: 'Zakaj pa ne bi bil gospod Stevanović predsednik državnega zbora?',« je sinoči v oddaji Odmevi na komercialni televiziji razgrnil Grah. 

    Stevanović naj bi se sestal tudi z Golobom, da bi si zagotovil njegovo podporo. »Še preden ste mediji pisali, da obstaja možnost, da bi Stevanović predsedoval državnemu zboru, je slednji prišel do našega predsednika Roberta Goloba lobirat za glasove. Lobirati za glasove v podporo njegovi kandidaturi za predsednika Državnega zbora,« je poudaril Grah.  

    Robert Golob naj bi to zavrnil, rekoč, da ne morejo podpreti nekoga, »ki načelno že vnaprej govori, da ne bo v koaliciji«. A ne le to, Goloba naj bi skrbelo tudi, kaj bodo rekli volivci: »Si vi predstavljate, kaj bi naše volivke in volivci danes govorili v primeru, da bi mi podprli Stevanovića? Ravno to, kar govorijo zdaj, da se je zgodilo v petek, je prevara lastnih volivk in volivcev.« 

    Po zavrnitvi kandidature je po besedah Mateja Graha prišlo tudi do individualnih pogovorov med Golobom in Anžetom Logarjem. Golob je Logarju jasno povedal, da če bo imel svojega kandidata za predsednika državnega zbora, bodo našli način, da bo ta kandidat tudi dejansko imenovan na tajnih volitvah. Logar naj bi to ponudbo nemudoma zavrnil. 

    Kot trdi Grah pa ni izključeno, da o možnosti, da bi Demokrati imeli predsednika državnega zbora, Logar sploh ni obvestil sveta stranke. »Jaz sem prepričan, da tega ni povedal tistim, ki bi jim moral, zato je prav, da to danes tudi povemo,« je dejal Grah.

    Za odziv na trditve smo prosili Zorana Stevanovića. Njegov odgovor še čakamo. 

    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Janša v odzivu na madžarske volitve zbadljivo nad Levico in Svobodo

    SD in Levica pozdravljata poraz Viktorja Orbána, SDS o ekstremistih in zblojencih, pri NSi in Demokratih čestitajo Pétru Magyaru.
    13. 4. 2026 | 11:02
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Dvanajst zakonov v 48 urah: politični dren v novem sklicu parlamenta

    Po volitvah: Predsednica prihodnji teden s poslanci o mandatarju. Urejali bi od dohodnine in študentov do dolgotrajne oskrbe.
    Barbara Hočevar 13. 4. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Stevanović o overjeni izjavi: Ljudje so nas postavili za sodelavce Janši

    Napovedal je, da bo stranka Resni.ca podprla tistega mandatarskega kandidata, ki bo prvi zbral dovolj glasov in uskladil program z njimi.
    13. 4. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    V veljavo stopa ameriška blokada iranskih pristanišč

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    13. 4. 2026 | 06:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Intervju z Larsom Sudmannom

    BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

    Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
    13. 4. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

    Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

    Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

    STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Intervju

    Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

    V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
    Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Bruno Glaser

    Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

    Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
    Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Poslovne nepremičnine

    Zmerna rast cen poslovnih nepremičnin

    Že več let traja trend zmanjševanja obsega trgovanja s poslovnimi nepremičninami.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Nove tehnologije

    Delali bomo fizično, digitalna dela prevzema UI

    Čakajo nas velike spremembe za zaposlene in v organizaciji dela, nujne so premišljene kadrovske politike.
    Milka Bizovičar 10. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Volitve 2026Zoran StevanovićMatej GrahIva Irg

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    NHL

    Velika želja Anžeta Kopitarja je uresničena

    Hokejisti moštva Los Angeles Kings so si z zmago v Seattlu priigrali prestižni, izločilni del sezone. Kopitarjeva podaja za gol odločitve.
    14. 4. 2026 | 07:37
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinolestvica: Super Mario na vrhu, gledalcev samo 14.000

    Super Mario: Galaktični film svetovna uspešnica, ki ji gre dobro tudi v Sloveniji, podobno je tudi z Dramo in Projektom Zadnje upanje.
    14. 4. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Vzvodi Orbáne moči so bistveno daljši od izgubljene politične oblasti

    Medtem ko se je Viktor Orbán ukvarjal z bitkami proti Bruslju in Kijevu, se življenje ljudi ni izboljševalo.
    Ali Žerdin 14. 4. 2026 | 07:11
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Cvetačni stejk, ki zasenči meso (VIDEO)

    Naj cvetača ne bo le skromna priloga. Tako pripravljena je zunaj zlato zapečena, znotraj pa mehka in sočna. Zasluži si središče krožnika, ne le njegovega roba.
    Mateja Delakorda 14. 4. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    V živo:      V živo: Tanker, ki je pod ameriškimi sankcijami, prečkal Hormuško ožino

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    14. 4. 2026 | 06:50
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Vzvodi Orbáne moči so bistveno daljši od izgubljene politične oblasti

    Medtem ko se je Viktor Orbán ukvarjal z bitkami proti Bruslju in Kijevu, se življenje ljudi ni izboljševalo.
    Ali Žerdin 14. 4. 2026 | 07:11
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Cvetačni stejk, ki zasenči meso (VIDEO)

    Naj cvetača ne bo le skromna priloga. Tako pripravljena je zunaj zlato zapečena, znotraj pa mehka in sočna. Zasluži si središče krožnika, ne le njegovega roba.
    Mateja Delakorda 14. 4. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    V živo:      V živo: Tanker, ki je pod ameriškimi sankcijami, prečkal Hormuško ožino

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    14. 4. 2026 | 06:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

    Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
    13. 4. 2026 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    NAMIG

    Hrvaška brez gneče? Obstaja pot, ki razkrije njeno pravo srce

    Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGIJA

    Skriti faktor, zaradi katerega se sončna elektrarna povrne hitreje

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v križu: zakaj se težava vedno znova vrača?

    Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 08:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POSLOVANJE

    Če tukaj škripa, se to hitro pozna

    Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Celjski sejem z novim konceptom

    Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Električni avto? Zdaj je pravi čas!

    Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

    Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
    13. 4. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SVETOVNI DAN ZDRAVJA

    Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRO JE VEDETI

    Kako izbrati prava okna za vaš dom?

    V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
    Promo Delo 8. 4. 2026 | 12:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Delo 7. 4. 2026 | 09:47
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo