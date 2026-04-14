Grah: Stevanović lobiral deset dni, idejo za njegov položaj dala Irglova

Zoran Stevanović, ki je javno govoril, da je dobil idejo za kandidaturo za predsednika državnega zbora od medijev, je, kot trdi generalni sekretar Gibanja Svoboda Matej Grah, to idejo dobil na enemu od pogajanj pri Robertu Golobu.

»Že vsaj deset dni je imel to idejo. Za omizjem, na katerem sem bil, mu je Eva Irgl rekla: 'Zakaj pa ne bi bil gospod Stevanović predsednik državnega zbora?',« je sinoči v oddaji Odmevi na komercialni televiziji razgrnil Grah.

Stevanović naj bi se sestal tudi z Golobom, da bi si zagotovil njegovo podporo. »Še preden ste mediji pisali, da obstaja možnost, da bi Stevanović predsedoval državnemu zboru, je slednji prišel do našega predsednika Roberta Goloba lobirat za glasove. Lobirati za glasove v podporo njegovi kandidaturi za predsednika Državnega zbora,« je poudaril Grah.

Robert Golob naj bi to zavrnil, rekoč, da ne morejo podpreti nekoga, »ki načelno že vnaprej govori, da ne bo v koaliciji«. A ne le to, Goloba naj bi skrbelo tudi, kaj bodo rekli volivci: »Si vi predstavljate, kaj bi naše volivke in volivci danes govorili v primeru, da bi mi podprli Stevanovića? Ravno to, kar govorijo zdaj, da se je zgodilo v petek, je prevara lastnih volivk in volivcev.«

Po zavrnitvi kandidature je po besedah Mateja Graha prišlo tudi do individualnih pogovorov med Golobom in Anžetom Logarjem. Golob je Logarju jasno povedal, da če bo imel svojega kandidata za predsednika državnega zbora, bodo našli način, da bo ta kandidat tudi dejansko imenovan na tajnih volitvah. Logar naj bi to ponudbo nemudoma zavrnil.

Kot trdi Grah pa ni izključeno, da o možnosti, da bi Demokrati imeli predsednika državnega zbora, Logar sploh ni obvestil sveta stranke. »Jaz sem prepričan, da tega ni povedal tistim, ki bi jim moral, zato je prav, da to danes tudi povemo,« je dejal Grah.

Za odziv na trditve smo prosili Zorana Stevanovića. Njegov odgovor še čakamo.