Grah Whatmough tudi drugič imenovan nezakonito

Andrej Grah Whatmough je bil po prvostopenjski sodbi Delovnega in socialnega sodišča tudi drugič nezakonito imenovan, je danes sporočila odstavljena direktorica Televizije Slovenija TVS Natalija Gorščak. Ob tem navaja del prvostopenjske sodbe.

»Razveljavi se sklep 2. redne seje Programskega sveta RTV Slovenija z dne 17. 3. 2022, pod točko 4-4, ki se glasi: Programski svet RTV Slovenija na podlagi poročila Volilne komisije ugotavlja, da je bil z večino glasov vseh članov Programskega sveta za generalnega direktorja izvoljen g. Andrej Whatmough. Na mesto generalnega direktorja RTV Slovenija se imenuje g. Andreja Whatmougha. Mandat traja štiri leta in prične teči z dnem 18. 3. 2022,« je zapislo Delovno in socialno sodišče.

Andrej Grah Whatmough je ponovil razpis, da bi se izognil sodbi v primeru neizpolnjevanja pogojev za zasedbo mesta generalnege direktorja, dodaja Gorščakova.

»Ob ponovitvi razpisa je bila moja prijava zavržena, češ da je po pošti prispela prepozno, vendar to ni bilo res, kar je generalni direktor popravil že v naslednjem razpisu, razpisu za direktorja Televizije Slovenija, ko je za razliko od pogojev v razpisu za generalnega direktorja drugače določil tudi pogoje za pošiljanje prijave po pošti. Andrej Grah Whatmough je bil torej po sodbi Delovnega in socialnega sodišča na prvi stopnji tudi drugič za generalnega direktorja imenovan nezakonito,« je zapisala.

Po današnjem neuradnem poročanju STA je sicer Grah Whatmough tudi med sedmimi kandidati za dva člana štiričlanske uprave RTVS, ki so se prijavili in ustrezajo pogojem novega razpisa. Portal N1 je prav tako neuradno zapisal, da se je prijavil tudi za generalnega drektorja, a so ocenili, da ne ustreza pogojem.