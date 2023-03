Grah Whatmough: Urednik in novinarji so avtonomni in neodvisni

»Poudarjamo, da so urednik in novinarji pri svojem delu avtonomni in neodvisni. Zahtevo, da naj RTV Slovenija določeni temi, gostu ali društvu odstopi programski čas, vidimo predvsem kot poskus vmešavanja v uredniško politiko.« Tako je v. d. generalnega direktorja RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough odgovoril Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZUDS), ko so ti, kot smo poročali, protestirali proti TV-prenosu protesta upokojencev v organizaciji nekdanjega poslanca SDS Pavla Ruparja.

Na RTV Slovenija so poudarili, da tako kot ZDUS tudi oni v okviru svojega poslanstva javnost obsežno in redno opozarjajo na položaj starostnikov v Sloveniji. »Nikakor ne moremo pristati na očitek, da je kakovost poročanja o tematikah, ki se dotikajo starostnikov, pokojninskega sistema, dolgotrajne oskrbe itd. odvisna od udeležbe na novinarskih konferencah te ali one institucije ali društva,« je zapisal v. d. generalnega direktorja in spomnil na »uredniško avtonomijo tako pri oceni pomembnosti dogodkov, o katerih se dnevno poroča, kot tudi pri načinu umeščanja in poročanja o posameznih temah«.

Navedel je, v katerih vse oddajah obravnavajo teme, povezane s starostjo in staranjem, kar se tiče prenosa protesta, ki ga je RTV Slovenija prenašala v sredo, 1. marca, pa pojasnil, da je RTV Slovenija v preteklosti na različnih platformah že zagotavljala prenose v živo za najrazličnejše proteste.

»Odločitev o prenosu protestov je odvisna od programskih in produkcijskih zmožnosti javnega medijskega servisa kakor tudi od uredniške presoje. Poudarjamo, da so urednik in novinarji pri svojem delu avtonomni in neodvisni. Zahtevo, naj RTV Slovenija določeni temi, gostu ali društvu odstopi programski čas, vidimo predvsem kot poskus vmešavanja v uredniško politiko in avtonomijo. Vsi tovrstni pritiski so nedopustni,« je še zapisal Andrej Grah Whatmough.