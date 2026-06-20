Gregor Golobič: »To so sekte«

Nekdanji predsednik stranke Zares in dolgoletni politik Gregor Golobič meni, da je Robert Golob po porazu na volitvah v politično oslabljenem položaju. »Je v nokdavnu,« je dejal v podkastu N1. Ob tem je ostro ocenil tudi t.i. stranke novih obrazov. »Stranke, ki so nastale kot stranke novih obrazov, niso stranke. To sem jim povedal v obraz. To so sekte,« je dejal. Kot primer je navedel nekdanjo Stranko modernega centra Mira Cerarja: »SMC je bila Sekta Mira Cerarja, ne pa stranka modernega centra.«

Golobič je razkril tudi, da je Robertu Golobu v preteklosti svetoval glede zakonodajnih rešitev, vendar je poudaril, da nasvetov ne ponuja samoiniciativno. »Nasvetov, za katere me nihče ne prosi, ne dajem,« je dejal. Na vprašanje, ali ga je Golob prosil za mnenje, pa odgovoril pritrdilno: »Tako je.«

Po Golobičevem mnenju je aktualna koalicija pod vodstvom Janeza Janše precej stabilnejša, kot ocenjuje del političnih analitikov. »Mislim, da je zelo trdna,« je dejal in dodal, da ni izključeno niti, da bi oblast ohranila več kot en mandat. Opoziciji je svetoval oblikovanje skupne »vlade v senci«, ki bi jo poimenovali »Partnerstvo za razvoj«.

Kot je še med drugim dejal za N1, je »janšizem« postal prevladujoč politični vzorec v Sloveniji. »Janšizem nima nobene zveze s fizično osebo, ampak je ideološki hegemonski diskurz slovenske politike,« je dejal. Po njegovem mnenju je ta vzorec mogoče prepoznati skoraj v vseh političnih strankah, »z redkimi izjemami pri Levici«.