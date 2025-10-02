Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

Kako voditi v dobi, ko dopamin prihaja po zaslonih, organizacijske vrednote pa visijo na recepcijah kot pozabljeni plakati, medtem ko se resničnost meri v odnosih, odgovornosti in zrelosti vodij?

To so vprašanja, ki jih je v najnovejši epizodi podkasta Sovoznik odprl Gregor Kosi, nekdanji prvi mož Lidla Slovenija, danes pa svetovalec vodstvom, ki govori z neposrednostjo nekoga, ki je v karieri šel »čez hribe in doline«.

Pravi voditelj za seboj ne pušča praznine. - Gregor Kosi o ločnici med formalnim vodjem in voditeljem

Priznava lastne napake in hkrati gradi misel, da pravi voditelj za seboj ne pušča praznine, temveč ljudi, ki znajo poslanstvo podjetja nadaljevati sami.

Ključno pri vodenju je po besedah Gregorja Kosija upravljanje pričakovanj, ne časa, saj neusklajena pričakovanja vodijo v konflikte, napake pa je treba razumeti kot preizkušnje za učenje in rast.

Kosi zavrača preproste diagnoze o »mladih brez motivacije«. Trdi, da niso telefoni tisti, ki so uničili delovno etiko, temveč so le posledica globlje krize – pomanjkanja pristnih odnosov, ki jih je zamenjal hitri digitalni dopamin.

»Telefoni so posledica, ne vzrok,« poudarja in s tem odpira razmislek o tem, kako naj vodja deluje v okolju, ki hrepeni po povezanosti.

Umetna inteligenca bo po besedah Gregorja Kosija postala standard, ki bo izenačila procese, zato bo ključna razlika in konkurenčna prednost v prihodnosti temeljila na človeški, analogni ustvarjalnosti.

Gregor Knafelc je v podkastu Sovoznik gostil Gregorja Kosija. FOTO: Luka Maček

Kaj loči pravega voditelja od vodje? Po Kosijevih besedah je odgovor preprost: »Če za voditeljem ostane praznina, ni bil voditelj.« V nadaljevanju razkriva, kako je sam v karieri »žrtvoval ljudi za številke« in kako je spoznal, da sta zahtevnost in empatija ključni orodji za razvoj ekipe, ki zna delovati tudi samostojno.

V času, ko bo umetna inteligenca izenačila procese, bo prava konkurenčna prednost postala presenetljivo analogna. Kosi pojasnjuje, zakaj bodo zmagovali tisti, ki bodo v ospredje postavili človeka, in zakaj bo večina podjetij, ki danes le na papirju prisegajo na vrednote, v desetletju izginila.