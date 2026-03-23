Gregorju Norčiču poln mandat strokovnega direktorja UKC Ljubljana

UKC Ljubljana je dobil strokovnega direktorja s polnim mandatom, so sporočili iz osrednjega slovenskega kliničnega centra. Na to mesto je bil z 20. marcem imenovan izr. prof. dr. Gregor Norčič, dr. med. To funkcijo je opravljal že kot vršilec dolžnosti.

Mandat vršilca dolžnosti bi se mu iztekel včeraj, zato je UKC Ljubljana v začetku marca objavil javni razpis. Nanj sta se prijavila dva kandidata. Strokovni svet je med njima v potrditev Svetu zavoda UKC Ljubljana predlagal Norčiča.

Svet zavoda je sklep o njegovem imenovanju za strokovnega direktorja sprejel soglasno, so še zapisali. Štiriletni mandat se mu je sicer pričel že z 20. marcem 2026.

Norčič je sicer specialist abdominalne kirurgije, ki je kot vršilec dolžnosti funkcijo strokovnega direktorja opravljal od marca 2023. Po mnenju Strokovnega sveta je to funkcijo ves čas opravljal zelo uspešno.