Grenlandija je poslance zavila v molk

Po sobotni odločitvi vlade, da na Grenlandijo na vojaško vajo Arktična odpornost pod vodstvom Danske pošlje dva častnika, smo do včeraj pričakali komentar zgolj iz vrst koalicijskih Svobode in Levice. Podrobnosti o misiji na Grenlandiji minister za obrambo Borut Sajovic včeraj še ni poznal, je pa poudaril pomen Danske za zavezništvo.

Vlada Roberta Goloba je na sobotni dopisni seji sprejela odločitev o sodelovanju dveh častnikov Slovenske vojske pri načrtovanju in izvedbi mednarodne vojaške vaje Arctic Endurance (Arktična odpornost) pod vodstvom Kraljevine Danske, z namenom izraziti podporo krepitvi regionalne varnosti. V petek zvečer, ko smo že poznali vsebino sobotne dopisne seje, smo vse poslanske skupine prosili za komentar te vladne odločitve in poslanci, ki sicer redko ostanejo brez besed, so tokrat večinoma izbrali molk.