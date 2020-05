Grešno in lahko zelo drago počivanje

Na zdravstvenem inšpektoratu menijo, da je pri izvajanju vseh aktivnosti najpomembnejše upoštevanje samozaščitnih ukrepov. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Počitek prepovedan ali ne?

Ljubljana – Policisti bodo proti več ljudem, ki so se sončili in posedali na portoroški plaži , podali predlog za uvedbo prekrškovnega postopka. Na Policiji pojasnjujejo, da posedanja na plaži ni med izjemami v vladnem odloku. Enako velja tudi za posedanje po klopeh ob sprehajalnih poteh in v središčih mest. Na zdravstvenem inšpektoratu pravijo, da bi osebe vse to lahko počele, a morajo upoštevati samozaščitne ukrepe.Poležavanje na plaži v Portorožu bo nekatere drago stalo. Vodja sektorja za odnose z javnostmi pri Policijije pojasnila, da so policisti Policijske uprave Koper v prazničnem koncu tedna prejeli enajst prijav občanov in »ugotovili identiteto 47 ljudi, za katere je bila ugotovljena kršitev in proti katerim bo v nadaljevanju podan predlog za uvedbo prekrškovnega postopka zdravstvenega inšpektorata. Statistično beležimo zgolj kršitve odloka, zato natančnega števila oseb, ki so kršile določila odloka s posedanjem na plaži ne moremo posredovati, lahko pa potrdimo, da so med njimi tudi takšne osebe. Odlok v 3. členu, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb sicer določa izjeme, med katerimi pa zadrževanje na plažah ni navedeno.«Portoroška plaža ni v tem smislu pravzaprav nič posebnega. Sodelavec je v Piranu na povsem prazni obali bral knjigo. Zapustil jo je po opozorilu redarja, da krši vladni odlok. Slabše se je zgodilo kolegici, ki je v Velenju v središču mesta pripravljala intervju. Z intervjuvancem sta sedela na klopci, bila sta več kot meter in pol narazen. Policista sta proti obema podala predlog zdravstvenemu inšpektoratu, ker sta sedela na klopi. Pojasnila sta jima, da bi se med intervjujem lahko sprehajala ali intervju opravila na domu intervjuvanca.Globe zaradi neupoštevanja vladnega odloka o začasni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih izdaja zdravstveni inšpektorat. Te znašajo od 41,73 evra do 417,29 evra. Po podatkih Policije je zdravstveni inšpektorat od 30. marca do 3. maja prejel 6533 predlogov za uvedbo prekrškovnega postopka. Kot je odgovorilaiz zdravstvenega inšpektorata, so uvedli več kot 4000 prekrškovnih postopkov in doslej izrekli več kot 500 glob v skupnem znesku več kot 58.000 evrov.V odloku med izjemami nikjer ni zapisano, da bi lahko posedel na javnih krajih. Ali to pomeni, da se sprehajalci, ki se utrudijo, ne smejo odpočiti na klopi ob poti? Ali v lokalu ob rečnem bregu lahko spiješ kavo, dva koraka stran pa ne smeš sedeti v travi? Na spletni strani Policije piše, da lahko gremo k prijateljem na obisk v sosednjo občino ob upoštevanju zaščitnih ukrepov, ne smemo pa posedeti na obali?Andreja Mojškrc z zdravstvenega inšpektorata ni tako ostra kot Policija: »V vseh navedenih situacijah velja, da tako posamezniki kot skupine oseb (ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva) lahko izvajajo navedene aktivnosti ob predpostavki, da upoštevajo samozaščitne ukrepe. Le-ti poleg osnovnih higienskih priporočil NIJZ vključujejo tudi presojo o tem, kako varna je posamezna aktivnost za vsakega zdravega posameznika. Upoštevanje samozaščitnih ukrepov je po našem mnenju najpomembnejši element celotnega procesa sproščanja ukrepov za omejitev in obvladovanje epidemije covida-19.«