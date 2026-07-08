Markeš: Vlada bi rada, da smo tiho; Žerdin: Weber bi izključil Grimsa

V Evropski ljudski stranki (EPP) se za Branka Grimsa odvija resen politični obračun. Govori se namreč o izključitvi iz poslanske skupine, uradno zaradi »nizke delovne etike«. Janez Markeš v Delovem podkastu Od srede do srede meni, da je »ključno vprašanje v tej kolaboraciji, ali je Grims ob prestopu meje osamljeni jezdec, torej je to naredil na lastno iniciativo, ali je to del dogovorjene igre.«

OD SREDE DO SREDE

Z Alijem Žerdinom nadaljujeta s temo o zbranih nekaj več kot 42 tisoč podpisi o referendumu, ki čaka Slovenijo. Žerdin je mnenja, da gre tu »za vmešavanje zakonodajne veje v čisto vse zadeve posameznikov,« Markeš pa dodaja, da ne gre za levo-desno, temveč za mir, sožitje in spoštovanje do različnosti.

FOTO: Marko Feist

Pri tem opozorita tudi na nevarno brisanje mej med vejami oblasti. »V parlamentu in celo v zakonodajni veji oblasti imamo ta trenutek popačeno sliko, ker so se politične skupine vanj pririnile z neverjetno veliko dozo laži. Zoran Stevanović in njegova stranka sta najbolj tipičen primer,« še pove Markeš in doda, da je problem, da je razkorak med besedami in dejanji tako velik, da zbuja popolno nezaupanje ljudi. Več v podkastu ...