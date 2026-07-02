Grims o očitkih: Musk me je osebno izpostavil kot uspešnega poslanca

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    Slovenci poslanec v evropskem parlamentu Branko Grims vse očitke EPP zavrača. FOTO: Blaž Samec
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    Slovenci poslanec v evropskem parlamentu Branko Grims vse očitke EPP zavrača. FOTO: Blaž Samec
    I.R,. STA
    2. 7. 2026 | 21:41
    2. 7. 2026 | 21:52
    3:33
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    »Očitno je, da ni problem, da bi delal premalo, ampak je moteče, da delam veliko in dosegam uspehe.« Tako se je  na očitke o pomanjkljivi delovni etiki, zaradi česar mu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP), odzval evropski poslanec Branko Grims (EPP/SDS). Ob tem je obljubil nadaljnji boj za Slovenijo.

    Grims pravi, da njegovo dobro delo med drugi potrjuje »pozitivna ocena«, ki da jo je prejel od ameriškega milijarderja Elona Muska. »Če te najbogatejši človek in drugi najbolj vplivni človek zahodnega sveta prepozna in tudi javno naslovi osebno, z imenom in priimkom med 720 drugimi v Evropskem parlamentu, je to očiten dokaz, da delaš ogromno, zelo dobro in da dosegaš izjemne uspehe,« je dejal Grims.

    Kot je dodal, se mu v resnici očita, da ne podpira »LGBT+ indoktrinacije otrok«, da zagovarja »varnost žensk, otrok in sploh vseh državljanov članic Evropske unije«, da zahteva »remigracijo in torej deportacijo ilegalnih migrantov« in s tem »dosledno spoštovanje pravne države«.

    Po njegovih besedah mu očitajo tudi to, da zahteva »konec norosti lažnega 'zelenega prehoda', odstranitev birokratskih ovir, znižanje davkov in sprostitev razvojnega potenciala podjetnikov Slovenije in Evrope«, da zagovarja »sodelovanje vseh političnih sil na desni brez izključevanja«, da nasprotuje »zlorabam EU institucij za centralizacijo in politično obračunavanje« ter da zagovarja »ustavno pravno dosledno suverenost držav in pravico institucij EU, da urejajo samo in zgolj tisto, za kar so izrecno pooblaščene s temeljnimi akti EU«.

    Po njegovih navedbah mu očitajo še dosledno branjenje temeljne človekove pravice do svobode govora in nasprotovanje vsaki obliki cenzure.

    »Prav to pa so vrednote, na osnovi katerih so me volivci s preferenčnimi izvolili v Evropski parlament. Preganjajo me očitno torej zato, ker sem ostal brezpogojno zvest predvolilnim obljubam, zvest svojim volivcem in tem vrednotam ter Sloveniji. Toda zanje in za Slovenijo se bom boril še naprej,« je še napovedal.

    Tiskovni predstavnik EPP Daniel Köster je pojasnil, da so se za to odločili, ker se Grims ne udeležuje sestankov skupine in ne prispeva k njenemu delu, temveč jo namesto tega od zunaj kritizira in spodkopava.

    Poleg kršitev na področju delovne etike naj bi mu očitali tudi kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam.

    Köster je za STA potrdil, da je postopek za izključitev poteka in da se bo naslednji teden zaključil. Po navedbah virov v Evropskem parlamentu bo predsedstvo EPP uradno odločitev o izključitvi predvidoma sprejelo jutri zjutraj. Prihodnji teden naj bi nato o tem odločala še 180-članska politična skupina na tajnem glasovanju. Pričakovati je, da bo odločitev podprla.

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