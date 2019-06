Grims poziva ministrico Ksenijo Klampfer k odstopu 

Poslanec Branko Grims (SDS) pričakuje politično glavo Ksenije Klampfer, ministrice za delo, družino in socialne zadeve. FOTO: Blaz Samec/Delo



Sodba pomeni preobrat?

Upravno sodišče je na široko odprlo vrata vnovičnemu poskusu organizacije koncerta hrvaškemu glasbeniku z nacionalističnimi izpadi Marku Perković Thompsonu v Sloveniji. FOTO: Zaslonska Slika



Grims o točki preloma za Slovenijo

Tadej Trček, generalni sekretar Socialistične partije Slovenije (SPS). Foto: Osebni arhiv

SPS proti ustaškim orgijam



Nad odločitvijo upravnega sodišča, ki je odpravilo odločbo o prepovedi koncerta Marka Perkovića Thompsona, so se ostro odzvali v Socialistični partiji Slovenije (SPS). Njihov generalni sekretar Tadej Trček je na družbenem omrežju zapisal, da bo v primeru Thompsonovega obiska v Sloveniji tako, kot je bilo letos v Pliberku. Napoveduje protest z udeležbo nekaj tisoč ljudi. »Ne igrajte se z narodom. Teh ustaških orgij niti Evropska unija ne dovoljuje več,« meni Trček.

Ljubljana - Ministrica, ki je bila leta 2017 kot načelnica Upravne enote Maribor podpisana pod odločbo, ki je prepovedala koncert hrvaškega glasbenika, bi se morala »hudo zamisliti nad svojo tedanjo odločitvijo in prevzeti odgovornost«, meni poslanec SDS. Upravno sodišče je namreč odločbo odpravilo.Zunanji oddelek upravnega sodišča v Mariboru je ugodil tožbi organizatorja koncerta hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona in odločbo Upravne enote Maribor, s katero je bil koncert maja 2017 prepovedan, odpravilo. Sodišče je zadevo vrnilo upravni enoti v ponovni postopek, so v sredo sporočili iz sodišča.»Danes je ta sodba bolj aktualna, kot se zdi, iz mnogo razlogov, saj se lahko vprašamo, v kakšni državi živimo, da sploh prihaja do prepovedi koncertov,« je na današnji novinarski konferenci dejal poslanec SDS Grims.»Tisto, kar je bilo že takrat in tudi danes najbolj sporno, je to, da je bila kot temeljna osnova za prepoved prvotno uporabljena ideološka usmeritev pevca, ki da je splošno znana,« je komentiral Grims. Slednji meni, da že to, da policija lahko presoja o ideološki usmerjenosti pevca, ki naj bi bila splošno znana, kaže, da ne živimo v demokratični državi.Upravna enota Maribor je, kot je znano, sledila predlogu Policijske uprave Maribor in prepovedala koncert v Festivalni dvorani Lent v Mariboru, ki je bil načrtovan za 20. maj 2017. Policija je izrek prepovedi dogodka predlagala, ker so informacije, ki so jih imeli, kazale na povečano varnostno tveganje.»Ministrica naj prevzame odgovornost«.Grims je prepričan, da bi morala Ksenija Klampfer, ki je danes ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, prevzeti odgovornost. »Zgodba o prepovedi koncerta, ki sicer izvira iz časa prejšnje vlade, ima, kot rečeno, v sedanji vladi gospo, ki je bila očitno nagrajena za svoja sporna ravnanja, in to je ministrica Ksenija Klampfer,« je dejal poslanec. Slednji upa, da »sodba pomeni točko, kjer bo prišlo do preobrata in kjer nikomur več ne bo prišlo na misel, da bi prepovedal katerikoli koncert.«Grims je opozoril na ustavo in med drugim dejal, da je država dolžna zagotavljati svobodo javne besede, združevanja in izražanja. »Torej ne le, da to dovoljuje v tistem delu, kjer njej to ustreza, ampak je to dolžna zagotavljati,« je dejal Grims. Slednji se sprašuje, »ali je ta vlada sposobna zagotoviti ustavni red, spoštovanje človekovih pravic v celoti, vključno s svobodo izražanja ali pa vlada predstavlja nevarnost za človekove pravice v Sloveniji«.Tudi zato je po Grimsovem mnenju vprašanje, kaj se bo zgodilo z ministrico Klampferjevo in ostalimi odgovornimi po tej odločitvi upravnega sodišča, tako usodno. »Vprašanje je, ali bo to točka preloma za Slovenijo, ali pa se bo nadaljevala napačna smer, ki se bo končala z naslednjimi volitvami,« je še dejal poslanec Grims. Slednji meni, da bi tudi ostali vpleteni v postopek sporne prepovedi morali vsak zase prevzeti svoj delež odgovornosti in prepustiti svoje mesto drugim.