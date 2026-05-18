    Slovenija

    Grimsov skok čez požarni zid: EPP razmišlja o dodatnih sankcijah

    Evropski poslanec iz Slovenije je v nagovoru med drugim poudaril, da je sodelovanje vseh desnih političnih skupin nujno za prihodnost Evrope.
    Branko Grims. FOTO: Blaž Samec
    Branko Grims. FOTO: Blaž Samec
    STA
    18. 5. 2026 | 09:40
    Politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP) razmišlja o dodatnih sankcijah proti slovenskemu evroposlancu Branku Grimsu, so danes poročanje bruseljskega portala Euractiv potrdili viri v EPP. Grimsu dodatne sankcije grozijo zaradi udeležbe na dogodku o krepitvi sodelovanja desnih oziroma skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu.

    Grims (EPP/SDS) se je minuli torek v parlamentu v Bruslju udeležil dogodka z naslovom Za desno večino v Evropskem parlamentu, na katerem so poleg njega sodelovali še člani treh skrajno desnih političnih skupin - Charlie Weimers iz Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), Rene Aust iz Evrope suverenih narodov (ESN) ter Antonio Tanger Correa iz Domoljubov za Evropo.

    Evropski poslanec iz Slovenije je v uvodnem nagovoru, objavljenem na Youtubu, med drugim poudaril, da je sodelovanje vseh desnih političnih skupin nujno za prihodnost Evrope.

    »Verjamem, da lahko samo tako rešimo Evropo. Ker če desne stranke ne sodelujejo trajno, verjamem, da Evropa ne bo več obstajala. To bi se lahko zgodilo že zelo kmalu,« je povedal. Menil je, da skrajna desnica ne obstaja.

    Kot danes poroča spletni portal Euractiv, je vodja desnosredinske EPP Manfred Weber dan po dogodku članom skupine sporočil, da bodo Grimsa sankcionirali. Skupina je določene sankcije zaradi neupoštevanja smernic skupine na glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji proti njemu uvedla že januarja, zdaj pa bi ga lahko doletela celo izključitev, poroča portal.

    Branko Grims se je v Bruslju udeležil dogodka z naslovom Za desno večino v Evropskem parlamentu. FOTO: Jure Eržen
    Viri v EPP so povedali, da bo odločitev o tem, ali bodo proti slovenskemu evroposlancu uvedli dodatne sankcije oziroma kakšne bodo te, sprejeta še ta teden. Evroposlanci bodo sicer ta teden zasedali na plenarnem zasedanju v Strasbourgu.

    STA je za odziv na napovedane sankcije prosila tudi pisarno poslanca Grimsa, na odgovor še čaka.

    EPP je januarja sankcije proti njemu uvedla, ker ni ustrezno utemeljil neudeležbe na glasovanju o predlogu nezaupnice komisiji pod vodstvom Ursule von der Leyen. Vodstvo EPP ga je tedaj obvestilo, da šest mesecev ne bo smel nastopiti na plenarnem zasedanju v imenu skupine. Poleg tega ne more biti imenovan za poročevalca ali poročevalca v senci, prav tako pa ne sme biti avtor ali pogajalec katere koli resolucije Evropskega parlamenta v imenu skupine ali biti odgovoren za naloge v imenu EPP.

    Takšna kazen je doletela tudi njegovega strankarskega kolega Milana Zvera, ki je bil na glasovanju o predlogu nezaupnice vzdržan.

    Branko GrimsEvropski parlamentEvropska ljudska strankaJanez JanšaEPPevropski poslanci

