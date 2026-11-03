Gripa se spreminja, virusi ne poznajo meja

Mikrobiologinja Katarina Prosenc Trilar iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) nam je ob začetku sezone cepljenja proti gripi podrobneje razkrila značaj te razširjene bolezni, kako jo pri nas spremljajo strokovnjaki in zakaj se cepiti. Smo na pragu nove sezone zimskih virusnih obolenj, kakšna je prognoza za letos? Kakšen virus gripe lahko pričakujemo? Pri gripi se moramo vprašati v množini, kakšne viruse gripe lahko pričakujemo, saj le redko kroži en sam. Poznamo dva glavna podtipa influence A in enega influence B, ki so glavni generatorji vsakoletnih sezonskih epidemij gripe. Posamezen podtip ima lahko v isti sezoni več različic, ki krožijo hkrati. V lanski je prevladoval podtip influence A, A(H3N2). Med laboratorijsko potrjenimi virusi ga je bilo kar 83 ...