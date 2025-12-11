V Slovenijo prispeli novi odmerki cepiva proti gripi

Letos se gripa širi hitreje in pred pragom običajnega začetka sezone, kar potrjujejo tako podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), kot tudi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).

Razlogi za porast vključujejo naravne cikle širjenja okužb, ki se lahko izraziteje pojavijo vsakih nekaj let, ko se v populaciji znova nabere dovolj dovzetnih posameznikov.

Poleg tega na dinamiko vplivajo sezonski dejavniki, vedenjske spremembe, cepljenje ter pojav novih različic virusa. Letos je naraščanje obolelih še posebej izrazito med šolskimi in predšolskimi otroki, kar je prispevalo k zgodnejšemu začetku sezone gripe. Zdravstvene ustanove poročajo o povečanem številu primerov, težji potek bolezni pa opažajo predvsem pri otrocih.

Cepljenje proti gripi je pri tem še vedno smiselno, tudi za tiste, ki so bolezen že preboleli, saj cepivo nudi zaščito pred več različicami virusa, ki krožijo v isti sezoni. Cepljenje lahko zmanjša verjetnost težjega poteka bolezni in zapletov, kar je posebej pomembno za ranljive skupine, med katerimi so starejši, kronični bolniki in nosečnice.

FOTO: Leon Vidic

Zdravstveni domovi opažajo veliko povpraševanje po cepljenju in se pripravljajo na dodatne obremenitve, saj bolnišnice že beležijo porast bolnikov z okužbami dihal, kar bi lahko zahtevalo odprtje dodatnih posteljnih kapacitet. Vrh sezone pričakujejo že konec decembra ali v začetku januarja.

Novi odmerki cepiva

Danes je v Slovenijo prispelo dodatnih 20.00 odmerkov cepiva proti gripi, v svoji izjavi za medije sporočajo iz NIJZ. Pojasnili so, da se bo dostava dodatnih cepiv proti gripi začela 12. decembra, izvajalci pa bodo nove odmerke prejeli med 12. in 16. decembrom, pri čemer je trenutno naročenih že 8.000 odmerkov.

NIJZ je nove odmerke priskrbel, ker je bilo zaradi velikega povpraševanja razdeljenih vseh 170.000 začetnih odmerkov. Doslej se je cepilo več kot 150.000 prebivalcev, cepljenje pa ostaja priporočeno in brezplačno za vse starejše od šest mesecev, posebej pa za ranljive skupine, kot so starejši, kronični bolniki, osebe s prekomerno telesno težo, majhni otroci in nosečnice.