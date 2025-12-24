Gripa polni urgence, številke še vedno naraščajo

Na urgencah Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana v zadnjih tednih opažajo porast števila potrjenih primerov gripe med napotenimi in obravnavanimi pacienti. V tem tednu je bilo potrjenih okužb z gripo za tretjino več kot v prejšnjem tednu.

Glede na podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje je zelo verjetno, da epidemični plato še ni dosežen, zato lahko v prihodnjih dneh pričakujemo naraščanje števila bolnikov.

Zaradi povečane potrebe po bolniških posteljah nastaja pritisk. Novembra in dodatno tudi v tem mesecu so povečali posteljne kapacitete, vendar so kljub temu na oddelku Diagnostično-terapevtskega servisa (hala C in F) že zapolnjene.

Zaradi velikih težav pri dodajanju prostih postelj UKC poziva k odgovorni in solidarni drži vseh zdravstvenih ustanov v državi. Ne želijo si, da bi v prazničnem času ljudje ostali brez ustrezne oskrbe.

Pred nami je daljše praznično obdobje in čas pogostejših srečanj, kar dodatno povečuje tveganje za okužbe. Vsem, ki zaznate bolezenske znake, se priporoča, da omejite stike, dosledno upoštevate ukrepe za preprečevanje širjenja okužb in tako zaščitite svoje bližnje ter zlasti osebe iz rizičnih skupin.