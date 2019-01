Gripa tudi v Sloveniji zahteva smrtne žrtve

Nedostopni podatki



Nevaren virus A



Poziv k cepljenju

ljudje so v zadnjih 17 letih v povprečju umrli za posledicami bolezni dihal, med katere uvrščamo tudi gripo

Ljubljana – Na Hrvaškem je za posledicami gripe to zimo umrlo že 30 ljudi, koliko jih je pri nas, ni znano. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) podatke še zbirajo, s klinike Golnik pa poročajo o eni smrtni žrtvi. Virus naj bi bil letos še posebno vztrajen, največ okužb je v primerjavi z lansko statistiko mogoče pričakovati prihodnji teden.V bolnišnici Petra Držaja, kjer vsako leto odprejo poseben oddelek za epidemije, imajo zasedenih vseh 20 postelj, najhujši val pa še pričakujejo., vodja laboratorija za respiratorno mikrobiologijo na kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik, je povedala, da so letos v primerjavi z lani obravnavali več bolnikov, ki so bili okuženi z virusom gripe. Bilo je tudi več takih, ki so zboleli za težjo obliko bolezni. Zabeležili so tudi en smrtni primer, povezan z gripo.V slovenjgraški in celjski bolnišnici smrti zaradi gripe oziroma v zvezi z njo letos še niso zabeležili, v ljubljanskem kliničnem centru pa so prosili, naj podatke pridobimo od NIJZ. Tam so pojasnili, da podatki za tekočo sezono gripe niso na voljo, saj njihovo zbiranje in analiza še potekajo. »Podatkov glede smrti zaradi zapletov z gripo (poslabšanje kronične bolezni, sekundarne pljučnice in podobno) ni na voljo, saj se kot osnovni vzrok smrti označi osnovna bolezen, ne akutna bolezen (gripa),« je zapisala Eva Leban, specializantka javnega zdravja na inštitutu.Glede na trenutne podatke letošnja sezona gripe po intenziteti ne odstopa od preteklih sezon. Število obolelih se je v zadnjem tednu povečalo v vseh starostnih skupinah, razen pri starejših od 65 let. Število akutnih okužb dihal pa se je najbolj povečalo pri otrocih do sedmega leta starosti. Vse več je tudi prilivov vzorcev v laboratorije za testiranje na prisotnost gripe, pri čemer se število pozitivnih rezultatov povečuje.Znani so trije virusi, ki so krivi za gripo: virus influence A, B in C. Virus influence A povzroča epidemije in pandemije, virus influence B povzroča običajno omejene izbruhe, na primer v šolah, vrtcih. Virus influence C okuži posameznike in ne povzroča epidemij. Letos je bilo v Sloveniji diagnosticiranega največ prvega (pojavlja se v podtipih H1N1 in H3N2), ki pa je precej nevarnejši od virusa B.Znaki bolezni se pokažejo že 24 ur po okužbi, najpozneje pa v treh dneh. Obolelega začne mraziti, občuti izčrpanost, navadno dobi visoko temperaturo (lahko tudi do 40 stopinj Celzija), ima glavobol, bolečine v mišicah in kosteh, dražeč občutek v žrelu in suh kašelj. Večina težav mine v dveh do sedmih dneh, razen kašlja, ki lahko traja več tednov. Leta 2017 je za gripo v Sloveniji umrlo 50 ljudi, največ prav zaradi zapletov, ki so sledili okužbi.Najboljša zaščita proti gripi je po mnenju stroke še vedno cepljenje. Dosedanji podatki kažejo, da je letošnje cepivo učinkovito za seve gripe, ki se zdaj širijo. Na Hrvaškem se je letošnjo zimo proti gripi cepilo od 300.000 do 350.000 ljudi, medtem ko se jih je pred tremi leti še enkrat več. Prav nizka precepljenost naj bi bila zdaj kriva za epidemijo.Tudi Slovenija sodi med države z nizko precepljenostjo, a ta se v zadnjih letih povečuje. Koliko naša, ni znano, saj sezona cepljenja še ni zaključena. Zdravnik Igor Muževič pravi, da z gripo letos še ni imel slabih izkušenj in pri tem izpostavi, da je v domu starejši občanov, kjer dela, tri četrtine ljudi precepljenih. Cepljenje še priporočajo, saj otroka zaščiti že po enem tednu, odraslega pa po dveh tednih. Za zaplete zaradi gripe so najdovzetnejši starejši od 65 let, predvsem krhki starostniki, bolniki s kroničnimi boleznimi pljuč, srca, ledvic, srčni bolniki in imunsko oslabljeni, denimo bolniki z rakom, majhni otroci ter čezmerno debeli. Oseba, ki se cepi, ima manj možnosti za razvoj bolezni; v primeru, da zboli, ima pa manjšo možnost za hujši potek bolezni in za zaplete. Čas do vzpostavitve zaščite proti gripi po cepljenju je približno dva tedna. Oseba se lahko navkljub cepljenju v tem obdobju okuži in zboli za gripo.Zaradi povečevanja števila primerov gripe so na večini bolnišničnih oddelkov že omejili ali prepovedali obiske.