Bolezni zdesetkale učence v šolah

Ljubljana – V prvi triadi OŠ Škofljica je odsotnih pol učencev. V oddelkih prvega razreda, kjer je povprečno 26 učencev na oddelek, jih je bilo včeraj v posameznih oddelkih od šest do devet. Močno povečano odsotnost so zaznali tudi v OŠ Šentvid ter določenih drugih vzgojnih in izobraževalnih ustanovah po Sloveniji. Da se bolezni – posebno gripa, najprej razširijo med otroki, nato tudi med odraslimi in starostniki, je ustaljen vzorec, pojasnjuje infektolog Marko Pokorn, strokovni direktor Pediatrične klinike. Pa je letošnja sezona obolenj po bolniških odsotnostih kakorkoli izjemna?Podatki Nacionalnega inštituta za ...