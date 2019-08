Grozilno pismo za Medveda: Tvojo kmetijo bomo spremenili v pepel

Preberite še: Namesto ukrepov za preprečevanje škod kvoti za medveda in volka

Predsednik Sindikata kmetov Slovenijeje prejel anonimno pismo, v katerem mu grozijo s smrtjo in požigom kmetije.»Pismo je našla žena med ostalo pošto,« nam je potrdil Medved. »Takoj me je poklicala vsa panična, naj pridem domov.«»V pismu piše, da sem kmet zarukan, da bo gorela moja kmetija, da sledijo vsakemu mojemu koraku in da so že bili ob moji postelji,« je razkril predsednik sindikata kmetov.Pismo je napisano na roko, neznanec ga je na pošto oddal v Mariboru. »Takoj sem poklical policijo, ki je že sprožila preiskavo,« je povedal Medved.Zaradi strahu je že najel osebno varovanje. »Seveda me je strah,« je rekel. »To ni več šala, če ti nekdo grozi, da bo tvojo kmetijo spremenil v pepel in da stoji ob tvoji postelji.«Medved zagotavlja, da bo še naprej opravljal svoje delo in zagovarjal kmete v zahtevi za odstrel medvedov in volkov. Po prepričanju kmetov so se namreč medvedi in volkovi prenamnožili, zato napadajo rejne živali.Sindikat je doslej izvedel en protest. Pripravili so ga 10. avgusta v Velikih Laščah, naslednjega pa naj bi to soboto v Gornji Radgoni ob začetku mednarodnega kmetijsko-živilsko sejma Agra, a so ga zamrznili.Na grozilno pismo sta se že odzvala ministrica za kmetijstvoin minister za okolje. »Z žalostjo in zaskrbljenostjo sem sprejela informacijo, da so predsedniku sindikata kmetov anonimno grozili s smrtjo in požigom kmetije. Opozarjala sem, da politizacija primera lahko pripelje do skrajnih situacij, danes se žal to dogaja. Nekdo si ne želi dogovora in umiritve ...« je na twitterju zapisala ministrica. »Vsakršne grožnje so zavržno dejanje, ki ga moramo kot družba najostreje obsoditi. Le dan je minil od dogovora in zamrznitve protestnih aktivnosti sindikata ... Žalostno,« je dodala.Preko twitterja se je oglasil tudi Zajc: »Pretresle so me grožnje, ki jih je prejel Medved. To ni način, na katerega se rešuje težave in nikoli ne sme postati,« pa je medtem tvitnil Zajc.