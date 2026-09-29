Grožnje in kazniva dejanja morajo prijaviti

V minulih dneh je, kot uvod v prihajajoči evropski mesec kibernetske varnosti, evropski odbor za digitalne storitve sprejel dokument o dobrih praksah, ki vsebuje smernice za pravočasno in vsebinsko smiselno obveščanje policije in tožilstva.

Evropski akt o digitalnih storitvah (DSA) v 18. členu določa pravila spletnega okolja v EU in obveznost ponudnikov spletnih storitev, da obvestijo policijo in tožilstvo o sumu kaznivih dejanj. Kot pojasnjuje slovenska agencija za komunikacijska omrežja (Akos), so mednje zajeta kazniva dejanja, ki vključujejo ogrožanje življenja ali varnosti. Našteli so umor, telesno poškodovanje, spodbujanje k terorizmu, javno spodbujanje k nasilju ali sovraštvu, spolne zlorabe in zlorabe otrok ter trgovino z ljudmi.