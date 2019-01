Grožnje Šabedru, da ga bodo »pospravili«

O zavrnjenem financiranju raziskovalnega programa Marka Noča pišemo tudi v jutrišnjem Delu. Kardiolog in raziskovalec je brez sredstev ostal zaradi za pičle pol točke prenizke ocene, kdo ga je ocenjeval, pa se ne ve, saj ARRS imena skrbno varuje. Je pa jasno, da sta recenzenta v oceni navajala stvari, ki ne držijo. Zato je Noč podvomil v njuno delo, a ukrepati ni mogel.



Vodstvo UKC Ljubljana je prejelo pismo grožnjami, domnevno povezanimi s financiranjem raziskovalnih projektov. Da so grožnje res prejeli, so na UKC potrdili, od koder so sporočili še, da so zadevo že predali policiji. Ta zadevo preverja.Kot nam je uspelo izvedeti neuradno, je bil tarča groženj generalni direktor UKC Ljubljana, ki naj bi mu grozili, da ga bodo »pospravili« zaradi tega, kar se dogaja zin financiranjem njegovega raziskovalnega projekta ter zaradi dogajanja okoli nacionalnega inštituta za otroške bolezni in Igorja Gregoriča . Grožnje naj bi se sicer nanašale tudi na Šabedrovo družino.Poleg Šabedra so po naših informacijah grožnje prejeli tudi na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost (ARRS) oziroma njen direktor. Znanstveni svet ARRS je namreč konec lanskega leta ocenil , da dosežki skupine, ki jo vodi Zoisov nagrajenec Marko Noč, niso dovolj odlični, da bi raziskovalnemu programu podaljšali življenjsko dobo