O izginotju Triglavskega ledenika tudi Guardian

Kot smo poročali, je bilo letošnje rekordno žgoče poletje usodno za Triglavski ledenik. Gora, ki je simbol Slovenije, je septembra ostala brez svojega ledenega ogrinjala. O izginotju poroča tudi ugledni britanski Guardian.

Kot je objavil danes, je ledenik sredi 19. stoletja meril okoli 40 hektarjev, sredi 20. stoletja pa le še 14. Med letoma 1983 in 2003 je izgubil kar 93 odstotkov površine, vse manjše zaplate ledu pa so vztrajale vse do letos, ko so ob koncu poletja povsem izginile.

Ostanki ledenika pod Skuto, ki ležijo v senci, imajo morda še nekaj let, preden se bodo dokončno stalili, in Slovenija bo ostala še brez zadnjih ledeniških ostankov, so zapisali Britanci.

S podobnimi težavami se soočajo tudi druge evropske gorske države pa tudi Himalaja, kjer je zaradi taljenja odlomljeni kos ledenika letos povzročil katastrofalno nesrečo, v kateri je umrlo najmanj 1500 ljudi. Več kot 5000 jih je še vedno pogrešanih.

Izguba ledenikov bo imela zelo hude posledice za občutljive gorske ekosisteme, poznala pa se bo tudi širše, saj so ledeniške vode poleti napajale večino slovenskih rek.