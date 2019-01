Guberac: »Mandarić grobo posegel v avtonomijo našega društva!«

PREBERITE ŠE: Kakšni pretresi se obetajo koprskemu nogometu zaradi novega župana

»Sprašujem se tudi, kakšno pristojnost ima gospod Mandarić, da kot predsednik nogometnega društva Olimpija iz Ljubljane komentira legitimno izvolitev predsednika drugega športnega društva?« Ante Guberac, predsednik FC Koper

Milan Mandarić, predsednik NK Olimpija, je dejal, da bi morali FC Kopr zapustiti Popovičevi ljudje. FOTO: Uroš Hočevar

Predsednik nogometnega klubase je obregnil ob izjave predsednika ljubljanske Olimpije, ki jih je pred dnevi izrekel za Delo.»Menim, da je gospod Milan Mandarić z izjavami, ki jih je podal v članku, grobo posegel v avtonomijo odločanja našega društva in presegel pristojnosti, ki pritičejo športnemu delavcu iz konkurenčnega društva NK Olimpija iz Ljubljane,« je v današnji izjavi za javnost zapisal Guberac. Ob tem je celo pozval vodstvo Nogometne zveze Slovenije naj, »v kolikor je v njeni pristojnosti in moči, v bodoče prepreči takšne in podobne ekscese«.Mandarić je za Delo dejal, da je koprskemu nogometu pripravljen pomagati, a samo če se bo iz kluba umaknil nekdanji župan, ki je po izgubljenih volitvah postavil novo vodstvo kluba. Skupščina FC Koper, na kateri je bil za novega predsednika imenovan Guberac, se je na presenečenje javnosti, pa tudi novega koprskega župana, zgodila na dan ustanovitvene seje koprskega občinskega sveta. Guberac je ob tem istočasno pojasnil, da kluba ni prevzel po ukazu Borisa Popoviča in da je bila njegova vrnitev pričakovana še pod prejšnjim vodstvom koprske občine.Guberac nadalje v svojem odzivu na članek izpostavlja, da se čudi Mandarićevemu pozivu, naj novi koprski župan posreduje pri njegovi izvolitvi na čelo FC Koper. »Sprašujem se tudi, kakšno pristojnost ima gospod Mandarić, da kot predsednik nogometnega društva Olimpija iz Ljubljane komentira legitimno izvolitev predsednika drugega športnega društva? Osebno sem prizadet, saj v športu in nogometu nisem novinec,« navaja. Ob tem Guberac še omeni, da je FC Kopru že predsedoval v letih 2012 - 2015, v katerih so dosegli kar nekaj uspehov: dvakrat so osvojili naslov pokalnega zmagovalca, enkrat so bili podprvaki, trikrat pa so nastopali na evropskih tekmovanjih.Po Guberčevih besedah je Mandarić, ki je v FC Koper deloval v letih 2006 in 2007, klub pahnil v globoke dolgove, in sicer so mu po njegovem odhodu morali izplačati skoraj milijon evrov. Dogovor o odplačevanju dolgov je z Mandarićem sklenil prav Guberac, ki ga je nasledil. Guberac je prepričan, da Mandarić tedaj v klub ni prišel pomagati, temveč ga zadolžiti. »Osebno menim, da takšna pomoč, v slovenskem športu ni dobrodošla in si je tudi v prihodnje, vsaj v FC Kopru, ne želimo,« je bil oster.