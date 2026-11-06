Gurs zaradi varnosti ustavil del informacijskih sistemov

Geodetski uprava (Gurs) so zaradi varnostnih razlogov preventivno zaustavili delovanje nekaterih delov svojih informacijskih rešitev. Uporaba aplikacij in določenih storitev je posledično onemogočena ali motena, so sporočili. Več informacij niso podali, napovedali so le, da bodo javnost obveščali o nadaljnjih ukrepih.

V državi je sicer v minulih dneh odmevala novica o kibernetskem vdoru v spletni strežnik državnega organa, ki se je zgodil konec oktobra. Šlo naj bi za strežnik v okviru agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je deloval na 30 let stari platformi Lotus Notes.

Neznani napadalci so nepooblaščeno pridobili več kot 15.000 uporabniških zapisov iz sistema Domino, ki ga uporablja državna uprava, med katerimi je bilo 7216 zapisov z zgoščenimi vrednostmi gesel. Napadeni strežnik so izolirali, pristojni organi pa so pozvali k takojšnji menjavi gesel prizadetih računov državnih organov.