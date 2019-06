H komu so prišli ljudje Jeffa Bezosa

Minuli teden so dočakali odgovor dveh tujih bank, da sta pripravljeni financirati njihovo rast. »Večina slovenskih bank, ki delujejo v kmetijstvu, ne razume panoge. To posledično pomeni, da se kmetijstvo v Sloveniji ne razvija v pravo smer, saj se financirajo traktorji in hlevi, za inovativne tehnologije, ki pomagajo reševati težave s samopreskrbo, pa slovenske banke nimajo razumevanja,« so kritični v PanOrganicu, najhitreje rastočem kmetijskem podjetju pri nas.Ljutomersko podjetje je začelo pri Deželni banki Slovenije. Ker ta ni podprla njihovega projekta Živa, s katerim so uspešno prodrli na tuje trge, so pred štirimi leti ...