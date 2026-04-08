    Han: Desna sredina lahko brez problema sestavi vlado

    Na pogovorih pri Robertu Golobu so SD ter Levica in Vesna izmenjali stališča in poglede, Golob je predstavil tudi predlog 16 resorjev.
    Matjaž Han ni optimističen glede oblikovanja levosredinske koalicije. FOTO: Jure Makovec/AFP
    Matjaž Han ni optimističen glede oblikovanja levosredinske koalicije. FOTO: Jure Makovec/AFP
    STA
    8. 4. 2026 | 14:23
    8. 4. 2026 | 15:29
    8:01
    Slovenija bo potrebovala operativno vlado, zato si predsednik SD Matjaž Han oblikovanja nove vladne koalicije želi čim prej. Ni pa optimističen glede oblikovanja levosredinske koalicije, kot namreč meni, lahko desna sredina »brez problema sestavi vlado«, je dejal po današnjem pogovoru s predsednikom Gibanja Svoboda Robertom Golobom

    Han: SD ne bo šla v nobeno desnosredinsko vlado

    Po Hanovih besedah so na današnjem individualnem pogovoru pri prvaku relativne zmagovalke volitev, stranke Gibanje Svoboda izmenjali stališča in poglede, prav tako jih je predsednik Gibanja Svoboda seznanil s programskimi izhodišči za oblikovanje nove vlade in s predlogom razdelitve 16 resorjev.

    Neuradno znano, katera ministrstva bi ukinili

    Kot je dejal, se vsebinsko v predlagane resorje ni poglabljal oziroma bi rad to najprej delil s kolegi v stranki. »Tudi Golob je rekel, da vse stvari še niso zacementirane, kar je normalno in prav. Gremo korak za korakom,« je po sestanku poudaril Han.

    Svoboda je ob pripravi izhodišč za koalicijska pogajanja namreč pripravila tudi prvi predlog razreza 16 resorjev. Če bi obveljalo to število ministrstev, bi to torej glede na aktualno vladno postavo pomenilo krčenje aktualnega števila resorjev. Po neuradnih informacijah bi področje digitalizacije združili z resorjem visokega šolstva, v eno ministrstvo bi prav tako združili resorja za javno upravo in za kohezijo.

    Pričakovati je tudi, da v novi vladni sestavi ne bo v tem mandatu na željo Levice ustanovljenega ministrstva za solidarno prihodnost. Področja, za katero je pristojno, bi razdelili med več resorjev. Stanovanjska politika bi lahko prešla pod okrilje ministrstva, pristojnega za infrastrukturo in promet. Področje dolgotrajne oskrbe pa bi prenesli na ministrstvo za delo.

    Med desetimi programskimi prioritetami, ki jih je Svoboda dala na mizo strankam, ki jih gosti na individualnih pogovorih, so po informacijah STA med drugim dostopno zdravstvo, stanovanja, pokojnine in ničelna toleranca do korupcije. V volilni kampanji in izjavah v zadnjih dneh pa je Svoboda sicer izpostavljala tudi program Ambiciozna Slovenija, ki prinaša izhodišča ukrepov s področja gospodarstva, med drugim glede razbremenitve.

    Tretji blok predvsem orodje NSi, kako priti do predsedniškega položaja

    Svoboda in NSi: neki kanali »verjetno odprti«

    O tem, ali bi bili v SD zadovoljni z dvema resorjema, ki jim jih ponujajo v Svobodi, se Han danes ni želel izreči. Kot je poudaril, se morajo o tem najprej pogovoriti v stranki, prav tako pa ne želi z morebitnim pogojevanjem poslabšati možnosti za oblikovanje morebitne nove vlade, ki mora biti operativna, je poudaril.

    Svoboda je sicer v svoje izhodišče koalicijskega sporazuma vključila tudi ponudbo trojčku NSi, SLS in Fokus, ki mu ponuja tri resorje. Glede vloge NSi, ki vztrajno zavrača vabila Gibanja Svoboda za sodelovanje na prvih povolilnih pogovorih z levo sredino, na današnjem sestanku Han in Golob nista govorila. Han pa ocenjuje, da so »neki kanali« med strankama »verjetno odprti«. Han sicer meni, da bi bilo dobro, da se do petka vendarle najde rešitev tudi glede tega.

    Kot je ocenil, bo v petek pomemben, a naporen dan, pričakuje tudi obrise prihodnje vladne koalicije. Na vprašanje o morebitni podpori Janezu Ciglerju Kralju iz NSi, ki se ga zadnje dni omenja kot morebitnega kandidata za predsednika DZ, pa je Han dejal le, da mu želi, da je izvoljen z vsemi glasovi, »ki pašejo na desno sredino«.

    Sam namreč ocenjuje, da lahko desna sredina »brez problema sestavi vlado«. Tako da »optimizem iz mene ne veje«, je dejal o možnosti sestave levosredinske koalicije.

    O ponudbah, ki jih dobiva, da bi SD prestopila na desnosredinsko stran, pa je odvrnil, da je »relativno zadovoljen«, da v njem vidijo politika, ki je sprejemljiv za vse, »vendar vsi imamo neke politične, ideološke vrednote«.

    Han je obžaloval tudi, da danes niso podprli oziroma oblikovali predloga delovnega telesa DZ, ki bi lahko obravnavalo interventno zakonodajo.

    Oglasil se je Golob, kaj pravi o desnosredinski vladi

    Asta Vrečko FOTO: Blaž Samec

    Za Levico in Vesno izhodišča za koalicijski sporazum solidna osnova za nadaljnje pogovore

    Izhodišča za koalicijski sporazum, ki so jih pripravili v Gibanju Svoboda, v Levici in Vesni ocenjujejo kot solidno osnovo za nadaljnje pogovore, je po današnjih individualnih pogovorih s predsednikom Gibanja Svoboda Robertom Golobom dejala sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Relativni zmagovalec volitev pa mora sestavi koalicijo, je dodala.

    Svoboda je namreč strankam, izvoljenim v DZ, z izjemo SDS, poslala izhodišča za koalicijska pogajanja. Pripravila je tudi prvi predlog razreza 16 resorjev. Skupni listi Levice in Vesne ponuja dva resorja.

    Kar zadeva Levico in Vesno, so njihova programska izhodišča jasna. Želijo si nadaljevati delo na začetih projektih in imeti glas znotraj zelene politike, je v izjavi po sestanku pojasnila Vrečkova. Po njenih besedah si želijo, da projekti, ki so jih gradili štiri leta, »ne bodo šli v nič in jih ne bodo uničili«, pri čemer je izpostavila socialno državo, gradnjo stanovanj, varno starost, dolgotrajno oskrbo, pri tem pa dodatno še zelene politike, ki jih zagovarjajo skupaj z Vesno.

    Večina ni ne leva ne desna, ampak sredinska. Kdo bo to upošteval?

    Glede možnosti sodelovanja z Demokrati brez neposrednega odgovora

    Na vprašanje, ali lahko Golob sestavi vlado, kot jo predlaga, je odgovorila, da so sami k pogovorom pristopili konstruktivno, bo pa odvisno tudi od tega, kako se bodo odzvali v drugih strankah. Izhodišča za koalicijski sporazum pa so po mnenju Aste Vrečko dovolj osnovna, odprta, da verjetno omogočajo nadaljevanje pogovorov z vsemi, ki se jim bodo pridružili.

    Vrečkova je odgovarjala tudi na vprašanje o možnosti sodelovanja Levice v skupni vladi z NSi in Demokrati. Kot je dejala, se v skupni vladi z NSi ne vidijo. »Poleg tega, da so izraziti zagovorniki kapitala, da zagovarjajo tudi manjšanje okoljskih standardov, privatizacijo zdravstva, so konec koncev tudi že tudi sami povedali, kako se vidijo. In to je predvsem skupaj z Janezom Janšo,« je ocenila in poudarila, da »gre za dve desni stranki, ne glede na to, kako se želijo usmerjati v sredino«.

    Glede možnosti sodelovanja z Demokrati se je neposrednemu odgovoru izognila in izpostavila, da danes govorijo predvsem o tem, kar je dal na mizo predsednik Gibanja Svoboda ter da vlade ne sestavljata Levica in Vesna, ampak relativni zmagovalec volitev.

    Ob izjavi predsednika SD Matjaža Hana, da obstaja velika verjetnost oblikovanja desnosredinske vlade, Asta Vrečko pravi, da se bo to »verjetno zelo jasno videlo v petek«. Enak je bil njen odgovor tudi na vprašanje, ali bi morala leva sredina predlagati svojega kandidata za predsednika DZ. Je pa ponovila, da v poslanski skupini Levice in Vesne ne bodo predlagali kandidata za predsednika DZ, predvideva, da kot kandidat ene od manjših strank tudi ne bi bil potrjen, bodo pa konstruktivno presojali predlagane kandidate.

    Šport  |  Drugo
    Golf

    Rory McIlroy pred mastersom v Augusti: Zdaj vem, da zmorem

    Severnoirski zvezdnik bo ta vikend branil naslov na najprestižnejšem golf turnirju na svetu.
    8. 4. 2026 | 15:10
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pobiranje vstopnin

    Peripetije okoli Vintgarja niso zmotile turistov, že prvi dan je bil poln

    Kdo pije in kdo plača v TNP: rešitev za blejski Vintgar, kaj pa druge znamenitosti, kot so slap Savica, korita Mostnice in Tolminska korita?
    Simona Bandur 8. 4. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Konec ugrabitve

    Po tednu izpustili ameriško novinarko

    Iraška milica, povezana z Iranom, jo je izpustila ob pogoju, da takoj zapusti državo.
    8. 4. 2026 | 15:00
    Preberite več
