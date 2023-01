Han napovedal podvojitev javnih sredstev za šport

Matjaž Han, ki je v državnem zboru brez glasu proti uspešno prestal zaslišanje na odboru za gospodarstvo za ministra za gospodarstvo, turizem in šport, je napovedal, da bo njegovo nadaljnje delo temeljilo dobrem sodelovanju z gospodarstvom, prenovi zakonodaje in zagotavljanju razvojnih virov za gospodarstvo, turizem in šport.

Han je povedal, da pripravljajo zakon o razvojnih delovnih mestih, ki naj bi nadomestil tako imenovano socialno kapico, strokovnjakom pa prinesel višje plačilo, s čimer naj bi izboljšali konkurenčnost Slovenije. Dodal je, da se pripravlja tudi prenova modela za zaposlovanje tujcev, ki naj bi poenostavil in pospešil postopke za pridobivanje dovoljenj, za razvojne kadre pa bi bilo mogoče takoj dobiti začasna dovoljenja za delo. Kandidat za ministra je opozoril, da se evropski model poceni energije, delovne sile, surovin in denarja spreminja ter da tega ne bo več.

Glede davčnih sprememb Han meni, da bo treba v državi doseči širši dogovor. »Zavedamo se velike obremenitve plač, po drugi strani pa imamo veliko neobdavčenega premoženja. Zato je bolje malo počakati in doseči dolgoročne rešitve, ki se ne bodo nenehno spreminjale,« je dejal. Minimalna plača pa po njegovi oceni ni težava, problem je kompresija plač, do katere posledično prihaja.

Višja kakovost in cene

Kot ključni izziv turizma Han poudarja dvig dodane vrednosti, zato nameravajo pripraviti akcijski načrt za uresničevanje strategije razvoja turizma, pa tudi spremembo zakona o razvojnih spodbudah turizmu in zakona o gostinstvu. Cilj ni množični turizem, ampak predvsem bolj kakovostna ponudba za višjo ceno. Kobilarno Lipica naj bi z vlaganji spremenili v nacionalni turistični center.

O športu je Han dejal, da je ta velik promotor Slovenije in da prinaša 1,6 odstotka bruto domačega proizvoda, a da je le 16 odstotkov izdatkov za to dejavnost javnih, zato je napovedal podvojitev teh sredstev v štirih letih. Napovedal je tudi vlaganja proračunskih sredstev v športno infrastrukturo pa tudi sistemske rešitve za financiranje velikih športnih prireditev. Omenil je možnost uvedbe tako imenovanega športnega evra: »Če ga imajo kultura in ceste, zakaj ga ne bi imel še šport.« Po Hanovih besedah bodo razmišljajo tudi o implementaciji davčnih olajšav za naložbe v športne klube.

Poudaril je, da ima Slovenija velik potencial v doživetjih na prostem in v športnem turizmu. Kljub temu pa po njegovih besedah ne smemo pozabiti, da so vrhunski rezultati naših športnikov posledica dobrega izobraževalnega in športnega ekosistema, zato bodo to še naprej spodbujali.