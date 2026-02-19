Han: Slovenija potrebuje stabilnost, ne političnih eksperimentov

Predsednik SD Matjaž Han je ob začetku volilne kampanje pred državnozborskimi volitvami poudaril, da bo ta vsebinsko močna, spoštljiva in brez populizmov. Slovenija v teh trenutkih potrebuje stabilnost in ne eksperimentov, je zatrdil v današnji izjavi za medije. Dodal je, da bodo v SD delovali povezovalno, odgovorno in z mislijo na državljane.

Han verjame, da si državljani zaslužijo resne rešitve, odprt dialog in politiko, ki povezuje in ne razdvaja. Poudaril je, da zaveza SD temelji na miru, razvoju in blaginji. »Zavzemamo se za pravičen trajen mir ter za okrepljeno Evropsko unijo,« je zatrdil.

Kampanja SD bo temeljila na terenu in pogovorih z ljudmi

Prepričan je, da Slovenija potrebuje jasen načrt za davčno prestrukturiranje, ki bo življenje olajšalo predvsem srednjemu sloju. »Zgraditi moramo moderno industrijsko politiko, ki se bo razvijala v vseh regijah, ne samo v centru. S tem lahko tudi krepimo državljansko in pa delavsko delničarstvo. Na neki točki pa bo treba razbremeniti delo in seveda pravično obdavčiti tudi premoženje,« je zatrdil.

Napovedal je, da bo kampanja SD temeljila na terenu in pogovorih z ljudmi, predvsem na stisku rok, v stranki pa se bodo udeležili tudi vseh soočanj. Po Hanovih besedah imajo močno listo, ki jo sestavlja ekipa z veliko znanja in stabilno podporo. »Verjamem, da lahko ta ekipa pomaga sestaviti novo levosredinsko vlado,« je dodal.

V kampanji pa bodo naslovili tudi težave, s katerimi se pretežno soočajo prebivalci v prestolnici, in sicer stanovanjsko problematiko, dostop do izbranega osebnega zdravnika, obremenjenost cest in dostopnost parkirnih mest, je dodal.

Na novinarsko vprašanje, kaj bi spremenil v trenutni vladi, je Han odvrnil, da bi odločitve sprejemal bolj ekipno, premišljeno in dolgoročno ter ne brez usklajevanja s socialnimi partnerji.

Stranka SD je nastopila na vseh volitvah in doslej vedno presegla volilni prag. V DZ jih trenutno zastopa devet poslancev, vsi z izjemo Predraga Bakovića, ki se bo upokojil, pa so znova na kandidatnih listah.