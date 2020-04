»Harlejašev« zaradi koronavirusa letos ne bo v Portorož

Hrumeči motoristi so izjemno dobri gostje. FOTO: Leon Vidic/Delo

Katastrofične turistične napovedi

Junijsko srečanje motoristov Harley-Davidson - H.O.G. Rally v Portorožu je zaradi epidemije koronavirusa prestavljeno na naslednje leto, so sporočili iz portoroškega turističnega združenja. Gre za največji turistični dogodek, ki so ga načrtovali letos, saj so po izkušnji izpred štirih let pričakovali kar deset tisoč obiskovalcev. Nov datum prihoda hrumečih motoristov pa je že določen – 10. do 13. junij 2021.»Srečanje Harley – Davidson v Portorožu je izjemen mednarodni dogodek, na katerega smo se pripravljali že več mesecev, a so se v teh razmerah odločili, da ga prestavijo,« je pojasnilas portoroškega turističnega društva. Ko so obiskali Portorož pred štirimi leti, se je izkazalo, da gre za zelo dobre goste, kar so poudarjali tako gostinci kot hotelirji, zelo pozitivno pa so jih sprejeli tudi v lokalnem okolju. Portorož jim je uspelo oživeti, ne da bi pri tem obremenili domačine.Po besedah Šuligojeve sozaradi epidemije prestavili vse prireditve do vključno maja. Tako bodo med drugim sejem Navtika, oglaševalski festival Sof, jadralsko prireditev RC44 - Go Sailing, Praznik olja in bledeža v Padni izvedli šele septembra.»Nihče si ne upa napovedati, kako dolgo bo epidemija trajala in kakšne bodo posledice,« meni, direktor portoroškega turističnega združenja. Trenutno je slika katastrofalna in so naračunali že 600.000 evrov izpada samo od turistične takse (v vsem lanskem letu so iz tega naslova prejeli 3,3 milijona evrov). »Upamo, da bodo hoteli spet odprli svoja vrata v juniju in da bomo izpad uspeli nadoknaditi,« se nadeja. V skladu z globalnimi turističnimi napovedmi bodo sicer turisti letos potovali na krajše razdalje ali se celo odločali za letovišča v svoji domovini.