Harley Davidson na domišljijski pogon

Pred 20 leti je Tomaž Capuder s prijateljema Tomom in Gregom v Daytoni, srcu ameriškega bikerstva, šokiral s harley davidsonom, predelanim v formulo 1. Nastala je ustvarjalna garaža, iz katere vsake toliko prihrope zverina, ki se ji čudita stroka in ves plebs. Na primer morsus in full moon, motocikla narejena za podjetje Akrapovič. Jeseni so delavnico iz Gameljn preselili v Brezje pri Dobrovi. Do tja vodi ozka, lepo ovinkasta cesta, kot nalašč za motoristično vijuganje. V garaži nas pozdravita mlada pomočnika, Juš in Žiga, ki takoj ponudita kavo. Dunajska šola, bikerska prijaznost.Kakšno je pri nas zanimanje za predelave ...