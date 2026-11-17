Glasbenik Marko Hatlak se je danes opravičil zaradi izbora pesmi na nedeljskem koncertu ob začetku širitvenega foruma v organizaciji evropske komisije v Bruslju. Srbska nacionalistična pesem Oj Kosovo je namreč razburila predstavnike kosovskih oblasti. Hatlak je poudaril, da je šlo za nenamerno napako in da ni želel nikogar prizadeti.

»Šlo je za popolnoma nenamerno storjeno napako, saj nisem bil seznanjen z ozadjem in pomenom te pesmi. Naj poudarim, da če bi poznal ozadje nastanka in pomen te skladbe, je zagotovo ne bi izvedli,« je zapisal.

Brskalnik je pesem predstavil kot domoljubno

Hatlak, ki je na nedeljskem dogodku s svojo etno zasedbo Kapobanda zaigral instrumentalno različico pesmi, je pojasnil, da je dobil naročilo, da pripravi program za dogodek, pri čemer so morali izbrati in izvesti deset novih skladb – po eno pesem za vsako državo.

»Ko sem v Googlu iskal tradicionalno pesem iz Kosova, sem naletel na pesem Oj Kosovo, Kosovo. Brskalnik je to pesem predstavil kot domoljubno. Glasbo sem izbiral skozi oči glasbenika, torej skozi harmonije, ritem, zvočno sliko,« je zapisal in dodal, da v kratkem časovnem okviru ni naletel na dodatne podatke o zgodovinskem in političnem kontekstu. Prav tako ga ni na problematičnost izbora opozoril organizator dogodka med potrjevanjem programa, je še zapisal.

Hatlak se je opravičil vsem prizadetim, opravičili je poslal tudi veleposlanikoma Kosova v Sloveniji in Belgiji ter evropski komisarki za širitev Marti Kos.

»V vsej svoji karieri sem si vedno prizadeval, da bi ljudem z glasbo prinašal le veselje in notranji mir. Nikoli ni bila moja namera, da bi koga prizadel,« je zapisal. Predstavniki kosovskih oblasti so po nedeljskem koncertu v Bruslju izvedbo srbske nacionalistične pesmi Oj Kosovo, Kosovo, ki izraža ozemeljske zahteve po Kosovu, označili za nesprejemljivo in škandalozno, obžalovanje je izrazila tudi komisarka Marta Kos.