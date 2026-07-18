Hazarder za izgube toži kranjskogorski kazino

Avstrijski državljan je dve leti obiskoval kranjskogorski kazino­ ter v njem izgubil četrt milijona­ evrov pri igrah na srečo. Zdaj na avstrijskih sodiščih toži slovenski kazino za vrnitev denarja, ker je bil med hazardiranjem neprišteven oziroma poslovno nesposoben. Na sodiščih od lanskega leta presojajo tožbo na avstrijskem Koroškem živečega A. Y., ki je bil med letoma 2007 in 2020 odvisnik od iger na srečo. Med letoma 2011 in 2020 naj bi obiskal igralnico v Kranjski Gori približno tridesetkrat na leto. »V kazinu je redno igral po več ur, od polnoči do šeste ure zjutraj, izključno na igralnih avtomatih,« so zapisali v zadnji sodbi avstrijskega vrhovnega sodišča. Prvo- in drugostopenjsko sodišče sta zavrnila tožbo. Avstrijsko vrhovno sodišče jo je vrnilo v ponovno obravnavo. Hit zavrača ...