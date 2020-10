HE uživajo v Zasavju visoko podporo

Trbovlje – Koncesijsko pogodbo za proizvodnjo električne energije na Savi od Ježice do Suhadola, ki sta jo danes po petnajstih letih usklajevanj podpisala okoljski minister Andrej Vizjak in prvi mož koncesionarja HSE Stojan Nikolić, so pospremili tudi protestniki.



Medtem ko se ti ne strinjajo s pospešenim postopkom umeščanja HE v srednjo Savo, ker da je »koncept malo elektrike za državo in z ogromno okoljsko škodo zgrešen«, ima vlada v rokah drugačen argument: 350-milijonska investicija v HE Suhadol, Trbovlje in Renke uživa 95-odstotno podporo zasavske politike, kar je po Vizjaku »najboljša popotnica projektu«. A kot je dodal, »nas pri presoji vplivov na okolje čaka še veliko dela«.