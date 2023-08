Hedvika Usenik: »Brez fokusa ni uspeha«

Hedvika Usenik je pojasnila, zakaj po njenem mnenju dejstvo, da je prva ženska v upravi NLB, nosi v sebi pomenljivo simboliko in zakaj ji to nalaga velikansko odgovornost. Seveda pa po katastrofalnih poplavah, ki so prizadele Slovenijo, ni pozabila omeniti, kako pomembna je solidarnost in dobrodelnost ter pomoč, ki jo nudi tudi NLB.

V NLB smo slišali stisko ljudi in se takoj odzvali

Razsežnosti posledic zaradi katastrofalnih poplav, ki so prizadele Slovenijo, se šele zdaj zares razkrivajo. Zelo veliko ljudi se je čez noč znašlo v velikih finančnih težavah in v nepredstavljivi stiski. NLB je štiri milijone evrov namenila 20 najbolj prizadetim občinam, pol milijona evrov pa pomagala tudi vsem svojim zaposlenim, ki so jih prizadele poplave. Kot je dejala Hedvika Usenik, s tem NLB še zdaleč ni zaključila s svojo pomočjo.

S prvim septembrom bo NLB svojim strankam ponudila tudi nove, občutno zvišane obrestne mere produktov, s katerimi bo spodbudila k vlaganju sredstev v daljše ročnosti, ki prinašajo tudi višje obrestne mere.

Solidarnost in pomoč ne smeta biti le mrtva črka na papirju

Gostja podcasta Supermoč, ki je odgovorna za bančništvo na drobno in privatno bančništvo, je dejala, da se v tako kritičnih trenutkih NLB kot finančna organizacija mora in hoče odzvati, saj želi biti zgled uresničevanja družbene odgovornosti.

Kot je dejala Usenikova, družbena odgovornost ne sme biti le mrtva črka na papirju, seveda še posebej ne, ko pride do izrednih kriznih trenutkov, a tudi na splošno ne, saj mora finančna institucija kot veleva vrednota in vodilo trajnosti neprestano vračati okolju.

Ženskam ni treba posnemati moških, če želijo uspeh

Hedvika Usenik, ki občuti čast in obenem odgovornost zaradi dejstva, da je prva ženska članica uprave v zgodovini NLB, kar, kot je dejala v podkastu, ni bil le »splet srečnih naključij«, ampak stoji za tem predvsem trdo in predano delo, prinaša v upravo največje slovenske in regijske banke novo energijo.

Na vprašanje, ali je morala za razbitje steklenega stropa »obleči hlače«, odgovarja, da je po naravi bojevita, a si v resnici nikoli ni dovolila, da bi prevzemala moško nrav in moške lastnosti, saj uživa v tem, da lahko s svojo žensko intuicijo, mehkobo in posluhom za sodelavce upravlja delo bankirke.

Moč se skriva v fokusu in odpornosti na stres

V podkastu Supermoč je Hedvika Usenik priznala, da je bančništvo trd posel, ki ga lahko uspešno opravlja le tisti, ki je razvil določeno mero odpornosti: »NLB deluje na šestih trgih, v zadnjih letih je šla skozi številne krize, in dejansko že vrsto let ni pravega miru in oddiha, zato mora človek razviti odpornost na stres.«

Kot recept za premagovanje stresa in večanje odpornosti na stres, če človeka pesti, je po beseda Usenikove osredotočenje na prioritete: »Zdaj je moj fokus služba in družina, saj če ni fokusa, ni uspeha. Razpršitev energije ni dobra popotnica do uspeha.«

Hkrati je članica uprave NLB priznala, da si je skozi čas oprostila, da vselej ne skuha večerje za na Instagram, ampak da čas, ki bi bil sicer porabljen za estetsko dovršen obrok, zrel za objavo v obliki foodija, raje posveti sebi in svoji družini.

V podkastu boste tudi izvedeli, kako zanimiv življenjski cilj ima Hedvika Usenik, ki bi ga bilo vredno posnemati. Samo namig: NLB jo je privlačila tudi za to, ker je na šestih tujih trgih in je edina slovenska finančna institucija, ki si povsem sama kreira strategijo. Ste morda že uganili gostjine sanje?