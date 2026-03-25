Hekerji prodajajo skrivnosti ljubljanske Energetike

Na družbenih omrežjih kroži objava o zlorabi varnosti podatkov v slovenski družbi Energetika Ljubljana, pri kateri je bilo razkritih za dva terabajta občutljivih datotek o Termoelektrarni in toplarni Ljubljana (TE-TOL). V podjetju trdijo, da se incident ni zgodil pri njih in da ne vpliva na zagotavljanje njihovih storitev, ki potekajo nemoteno. Preiskava incidenta še poteka, občutljivi podatki ali podatki strank in dobaviteljev pa so menda varni.

Na takoimenovanem črnem spletu (dark web) neznani storilci prodajajo za dva terabajta občutljivih datotek o Termoelektrarni in toplarni Ljubljana (TE-TOL), vključno s tehničnimi risbami in inženirskimi potrdili iz obdobja 2018–2026. Prodajalec za nelegalno pridobljene podatke zahteva kupnino treh bitocoinov (v času pisanja tega članka je en bitcoin stal 61.627 evrov).