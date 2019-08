Hekerski napad na Lekarne Ljubljana voda na mlin koncesionarjem

Nedelovanje poslovalnic Lekarne Ljubljane zaradi napada z izsiljevalskim virusom govori »v prid temu, da so v zdravstvenem sistemu potrebni tudi koncesionarji, ki se zavzemamo za izenačitev pravic tako javnih kot zasebnih lekarn,« poudarja, predsednik Strokovnega združenja lekarnarjev.»Zaviranje in onemogočanje delovanja koncesionarjev, ki je žal v prestolnici stalnica, bi se lahko izkazala za veliko pomanjkljivost, če bi dejansko uresničili težnje po samo enem ponudniku na enem večjem območju. V škodo vsakogar, ki potrebuje lekarno in z njo podporo zdravja, torej vseh,« v odzivu na aktualno dogajanje z največjim javnim lekarniškim zavodom opozori Centrih.Ostro obsoja napad na Lekarne Ljubljana in dodaja, da so vsi, ki dostopajo v sistem eZdravja zavezani k varnosti in imajo nameščene protivirusne programe, a kljub dodatni zaščiti se seveda lahko zgodi vdor v sistem. »Vsi uporabniki interneta smo ranljivi, vendar moramo s podatki ravnati še kako pazljivo.« Zasebne lekarne delujejo nemoteno.