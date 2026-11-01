Kibernetski vdor v državno upravo, javni uslužbenci morajo zamenjati gesla

Urad vlade za informacijsko varnost (URSIV) je sporočil, da je prišlo do kibernetskega vdora v informacijski sistem državne uprave. Napadalec je prek kompromitiranega spletnega strežnika enega od državnih organov nepooblaščeno pridobil podatke o uporabniških računih. Zaradi nevarnosti njihove zlorabe je nujna takojšnja ponastavitev gesel vseh prizadetih računov.

Po dosedanjih ugotovitvah je napadalec pridobil več kot 15.000 uporabniških zapisov iz sistema Domino. Med njimi je bilo 7216 zapisov z zgoščenimi vrednostmi gesel. Gre za matematično obdelane vrednosti, ki se uporabljajo za shranjevanje in preverjanje gesel, vendar je iz njih v določenih okoliščinah mogoče ugotoviti tudi izvirna gesla.

Priporočajo tudi zamenjavo gesel za druge storitve

URSIV zato pristojne upravljavce informacijskih sistemov poziva, naj nemudoma zagotovijo ponastavitev gesel vseh prizadetih uporabniških računov.

Serverji so bili napadeni. Fotografija je simbolična. FOTO: Depositphotos

Uporabnikom, ki so enaka ali podobna gesla uporabljali tudi za dostop do drugih službenih ali zasebnih storitev, svetujejo, naj gesla zamenjajo tudi pri teh storitvah. Kjer je to mogoče, priporočajo še uporabo večfaktorskega preverjanja pristnosti, ki poleg gesla zahteva dodatno potrditev identitete uporabnika.

Prizadeti strežnik so izolirali iz omrežja

Pristojne službe medtem izvajajo ukrepe za omejitev posledic incidenta, zaščito uporabniških računov in preprečevanje morebitnih nadaljnjih zlorab. Strežnik državnega organa, prek katerega je napadalec pridobil podatke, so po zaznavi napada izolirali iz omrežja.

SIGOV-CERT v sodelovanju s pristojnimi tehničnimi službami nadaljuje analizo incidenta. Obseg morebitnih nadaljnjih zlorab pridobljenih podatkov iz doslej objavljenih informacij ni razviden.

URSIV napoveduje, da bo javnost o pomembnih novih ugotovitvah in morebitnih dodatnih ukrepih sproti obveščal po uradnih komunikacijskih kanalih. Prizadete uporabnike poziva, naj upoštevajo navodila pristojnih upravljavcev informacijskih sistemov.